Denuncian un brote de Covid "descontrolado" en el centro penitenciario Puerto 1

Desde la Asociación Tu abandono de puede matar denuncian que hay un brote descontrolado de Covid en centro penitenciario Puerto 1. Concretamente han informado en una nota que desde es pasado martes, 14 de diciembre está teniendo lugar un goteo constante de funcionarios positivos entre la plantilla de interior y de oficinas, y que "la dirección no permite hacer test antígenos en el centro". De este modo, dicen, los funcionarios con síntomas compatibles con los del virus "se quedan trabajando y provocando un grave riesgo de propagación entre el resto de compañeros y de la población reclusa", a la espera de que se proceda a través de los trámites habituales que pueden tardar más.

En este sentido, desde la asociación aseguran que existe "suficiente abastecimiento de test de antígenos, pero desde la Secretaría General se ordena a los directores que sólo es de uso para los internos".

Aseveran que ante esta situación "existe un descontrol total", pues los funcionarios "se quejan de que no se les informa desde el Centro y que no se facilita ninguna información para el correcto proceder, cada cual se tiene que buscar la vida y la burocracia lo ralentiza todo". Con todo, "nos sentimos nuevamente abandonados y hemos solicitado formalmente el pasado viernes una reunión urgente al director", ante la que no han tenido respuesta a día de hoy, afirman. "Ningún miembro del comité de salud laboral, ni siquiera los funcionarios de Acaip-UGT ni los de CSIF de todos funcionarios de prisiones se han interesado lo mas mínimo".

De este modo, vuelve a solicitar una reunión a la dirección del centro, donde se demandará que se realicen pruebas antígenos a los compañeros con síntomas del Covid y se extremen medidas de seguridad, con mascarillas FFP2 y limpieza exhaustiva de las dependencias. También pedirán que se trate en la reunión Comite Salud laboral Prisiones de esta semana y se hagan públicas las actas de este organismo.