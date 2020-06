Las bodegas portuenses preparan su reapertura a las visitas y catas guiadas

Aunque no hay fecha todavía para la reapertura de las visitas a las bodegas de El Puerto, la realidad es que con la llegada de la fase 3 que entra en vigor este lunes, día 8, la mayoría de las empresas vitivinícolas portuenses se plantean ya volver a mostrar los atractivos que encierran sus centenarias instalaciones. En el caso de las visitas a las bodegas no se puede decir que sea fácil organizarlas con arreglo a la nueva normalidad, ya que además de incluir un recorrido explicado por un guía, también incluyen catas y, cómo no, la parte comercial de adquisición de productos objeto de las degustaciones. Se puede decir por lo tanto que es una experiencia en la que se suman una parte explicativa, enoturística, otra gastronómica y una tercera comercial.

En El Puerto de Santa María, donde la mayor parte de los museos no están abiertos al público, las bodegas se preparan para brindar esta experiencia a los visitantes, propios y foráneos. Las empresas bodegueras consultadas por este diario no han retomado aún el enoturismo, aunque muchas, como bodegas Grant o Gutiérrez Colosía, hayan abierto a la calle sus despachos de vino.

Según Mar Palop de la empresa Cádiz Food Tours, especializada en enoturismo, "no tiene mucho sentido comenzar con este tipo de actividad cuando sólo se puede viajar todavía dentro de la provincia", por lo que "lo razonable sería iniciarlas cuando se puedan recibir visitantes de otros territorios". Su empresa gestiona las visitas enoturísticas en Bodegas Gutiérrez Colosía, y tiene previsto retomarlas el 29 de junio. Lo hará reduciendo aforos y con las medidas de protección que aconseja el Ministerio de Sanidad, mascarillas, distancia de seguridad durante las catas, e higiene de manos. Aunque antes de la crisis del coronavirus los grupos de visitantes eran de unas 50 personas, su idea es comenzar con 15. Ya hay extranjeros que están registrando reservas, ya que su clientela es sobre todo internacional.

También para este mes de junio está prevista la apertura de las visitas en Bodegas Osborne. En este caso, según afirma su director de Comunicación, Iván Llanza, están trabajando en la adaptación de los protocolos de seguridad "para prevención de nuestros empleados y clientes. La apertura al enoturismo va ser inminente, pero hoy por hoy no hay fecha de apertura". En las Bodegas de Mora de Osborne, tanto la tienda como el restaurante Toro Tapas están abiertos al público desde hace unos días.

La empresa Caballero, otra de las grandes bodegas del Marco, no ha fijado aún una fecha para las visitas en un horizonte cercano, por lo que posiblemente no empezarán en junio, sino un poco más avanzado el verano. Caballero tiene las visitas enológicas en Bodegas Lustau de Jerez, y en El Puerto las visitas al Castillo de San Marcos, principal monumento portuense desde el punto de vista histórico, auténtica perla de la ciudad. Caballero incluye tanto la visita a la antigua mezquita y santuario alfonsí como a la bodega anexa, donde se celebran las catas de degustación. Toda una experiencia para los amantes de la historia y la enología. La propuesta se cierra con el paso por la tienda de productos de la bodega, situada en el mismo edificio que la Cátedra de Estudios Alfonsíes.

El departamento de Enoturismo y Relaciones Públicas de la propia bodega gestiona esta oferta turística. A su frente se encuentra Juan Mateos, que tiene claro que cuando la bodega abra sus visitas en El Puerto, lo hará de forma integral: con la apertura del Castillo de San Marcos, la bodega anexa para las degustaciones y la tienda del edificio de la Cátedra. Ninguno de ellos esta abierto todavía, aunque ya se haya celebrado alguna actividad.

Juan Mateos descarta la posibilidad de abrir tan sólo el Castillo de San Marcos sin incluir el resto de los edificios. "Siendo el castillo de San Marcos el símbolo de Luis Caballero en El Puerto, es complicado separarlas", explica. "Estamos cerrando los últimos flecos para poder abrirlas pronto y dar todas las condiciones de seguridad e higiénico-sanitaria a las visitas", concluye.