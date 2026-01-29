“Beardo debe dar explicaciones por el millón de euros que debe a la Ayuda a Domicilio y no culpar a la Intervención”

El PSOE de El Puerto exige al alcalde, Germán Beardo, que dé explicaciones sobre la enorme deuda que mantiene el Ayuntamiento con la empresa de la Ayuda a Domicilio (SAD) y que se eleva a casi un millón de euros. El portavoz de la formación, Ángel González, indica que “no nos vale con que culpe a la Intervención municipal, eso no es ni justo ni responsable. Como alcalde debe afrontar el problema y decir la verdad a la ciudadanía en general, pero, sobre, todo a los numerosos usuarios del servicio y a su plantilla”.

Por ello, el grupo socialista ha presentado una moción al pleno del próximo día 6 de febrero en la que instan al alcalde a que informe de manera veraz de qué está ocurriendo con los pagos a la empresa adjudicataria del SAD. Además, proponen la creación de canales directos para que las empresas adjudicatarias de servicios municipales puedan contactar con el Ayuntamiento de forma ágil y no se vuelvan a dar los lamentables episodios a los que hace referencia la empresa Óbolo, adjudicataria de servicio. Y, en tercer lugar, solicitan que se coordinen el área de Bienestar Social y el área de Hacienda para que no vuelvan a ocurrir más estas situaciones, poniendo medidas que impidan poner en riesgo a las personas usuarias y a la plantilla del SAD.

Como explica González “es muy grave lo que está pasando con este servicio. Según indica la empresa se les adeuda un millón de euros y no tienen manera de contactar con nadie del Ayuntamiento para ver qué está ocurriendo. Pero si esto es grave por las consecuencias para el servicio, también es muy grave que desde el gobierno se limiten a culpar a la Intervención municipal, es un hecho que, además de deplorable, denota una enorme falta de responsabilidad ante la nefasta gestión que están llevando a cabo con los servicios públicos”.

El edil recuerda que “cuando en el último trimestre de 2025, las trabajadoras del SAD estuvieron denunciando incumplimientos laborales por parte de la empresa adjudicataria, el equipo de Gobierno de Germán Beardo se unió al PSOE en el apoyo a estas trabajadoras exigiéndole a la empresa que cumpliera sus obligaciones; y ahora nos encontramos con que es el propio Ayuntamiento el que no está cumpliendo, adeudando una cantidad que ronda el millón de euros, impagos que se acumulan desde agosto de 2025, haciendo peligrar y creando incertidumbre en el servicio”.