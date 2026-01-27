El Ayuntamiento de El Puerto adeuda a la empresa de Ayuda a Domicilio casi un millón de euros desde agosto

El Ayuntamiento de El Puerto lleva desde el pasado mes de agosto sin realizar el abono de las facturas a la empresa adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio, Óbolo, teniendo una deuda total de casi un millón de euros. A pesar de estos impagos, Óbolo sigue afrontando el pago de nóminas del personal auxiliar, además de todos los gastos propios de la gestión.

Las facturas son tanto del servicio que se gestiona directamente desde el Ayuntamiento, solicitado a través de los servicios sociales, como del que se presta basado en el Plan Individualizado de Atención (PIA) tras el reconocimiento de la dependencia por parte de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento adeuda a la empresa el abono de facturas desde el mes de agosto de 2025, en concreto 5.888,93 euros de agosto del plan concertado; 6.543,76 euros de la factura concertada de septiembre; 319.681,63 euros de la factura de dependencia de octubre; 6.309,39 euros del servicio concertado en octubre; 288.591,83 euros de la dependencia en noviembre; 5.169,53 euros de ese mismo mes del servicio concertado; 302.149,41 euros de la factura de la dependencia de diciembre y 5.630,41 euros de la factura del servicio concertado en diciembre, lo que arroja un total de 939.964,89 euros.

Desde la empresa Óbolo explican que "pese a esta deuda que mantienen con nosotros, desde el Ayuntamiento no nos atienden de manera telefónica en ninguno de los números y extensiones que tenemos (pueden ser unas 13 líneas diferentes), ni siquiera de manera presencial puesto que dicen que solo atienden de manera telefónica, aunque no atienden a ninguna hora del día".

También aseguran que "en la página web del Ayuntamiento el número de teléfono que aparece para solicitar cita previa es el de una persona que ha estado de baja unos cuatro meses y que ha estado desatendido desde entonces. En primer lugar, nos dicen que la situación se debe a que se ha agotado el crédito del contrato y hay que modificarlo para ampliar dicho crédito. En el mes de agosto comenzaron los trámites de dicha modificación e incluso presentamos nueva garantía definitiva, y actualmente nos dicen que sigue sin estar finalizada dicha modificación, es decir, medio año y no han finalizado dicho trámite", lamentan.

Desde Óbolo continúan exponiendo que "ahora la situación, según comentan cuando conseguimos que nos atienda alguien, está paralizada porque falta finalizar la modificación, además de añadir el hecho de que al ser facturas del año 2025 deben ser reconocidas extrajudicialmente, lo que va a ralentizar mucho más la situación. La única solución que nos aportan desde contabilidad es "acudir a los políticos que son los únicos que pueden alterar el orden".

Desde Óbolo han hablado con concejales que aseguran "que solo se nos deben facturas de 2.000 euros y que las grandes se están tramitando con normalidad, algo que no es cierto".

A preguntas de este medio, desde el gabinete de prensa municipal han señalado ser conscientes de esta deuda, añadiendo que "ha sido un tema técnico", ya que "la Intervención no las tramitó cuando debía", en referencia a las facturas pendientes.