Uprocranes El Puerto se siente decepcionada por la política animal del Ayuntamiento

Justamente hoy se cumple una semana desde que las protectoras de animales de El Puerto se unieran para poner en duda el cumplimiento del sacrificio cero en la ciudad. Siete días después una de ellas, concretamente la Unión de Propietarios de Canes de El Puerto (Uprocanes), continúa con las mismas reivindicaciones.

En este ocasión -por supuesto sin olvidar el tema del sacrifio cero-, la asociación ha dado un repaso a la gestión de la política animal del Ayuntamiento y de José Luis Bueno (concejal de Medio Ambiente). "Desde los colectivos animalistas estamos profundamente decepcionados con la gestión de todos estos años. No vamos a olvidar las promesas ni los programas electorales incumplidos", ha asegurado la asociación en un largo comunicado donde ha hecho referencia a los asuntos que aún quedan por resolver.

En este sentido, la lista es bastante amplia. Empezando por la cuestión del sacrificio cero , hasta el uso de la pirotecnia silenciosa, pasando por el acceso de animales al transporte público o la creación de parques y playas caninos. De hecho, estos dos últimos puntos están respectivamente recogidos en los artículos 16 y 13 de la actual Ordenanza Municipal sobre tenencia y control de animales de compañía, donde se recogía la intención de habilitar espacios en los autobuses para las mascostas (Art. 16.2) así como en los parques (Art.13.4). No obstante desde el 9 de noviembre de 2015 (fecha en la que la norma entró en vigor tras su publicación en el B.O.P nº 125), ninguna de estas medidas se han convertido en una realidad. "Han pasado ya años y años y no se ha hecho nada. El parque canino ha sido fruto de la propuesta que hicimos a los Presupuestos Participativos", recalcan desde la asociación. En cuanto a otros temas que no están regulados aquí, como el uso de collares de ahorque o eléctricos, los animalistas echan en cara al Ayuntamiento "que podrían haberlo regulado a base de Bandos Municipales y tampoco se ha hecho".

No obstante, sin duda, el tema más sangrante al que apunta la asociación es a la "desastrosa" gestión que la Concejalía de Turismo ha realizado del Centro de Protección Animal. "Tras años después de tirar el dinero público en un proyecto hecho a la ligera y sin pies ni cabeza, del que nadie ha asumido la responsabilidad y que han prometido Pleno tras Pleno, sólo hemos conseguido consignar una partida presupuestaria para la redacción del Proyecto".

"Ahora nos sorprenderán sacándose de la chistera cuatro trucos, como las campañas de concienciación, tres cartelitos en la parada del autobús", explican desde la asociación en referencia a la campaña electoral que se acerca. "Con dos fotos van a querer solucionar el vacío de cuatro años".