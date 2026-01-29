El Ayuntamiento de El Puerto ya tiene en su poder el Avance del POU

El Ayuntamiento de El Puerto ya tiene en su poder el Avance del Plan de Ordenación Urbana (POU), uno de los dos documentos en los que se desdoblan ahora, con la ley LISTA, los planes urbanísticos municipales. El otro es el PGOM, cuyo Avance se presentó a finales del pasado año 2022.

El equipo redactor del Avance, formado por la UTE compuesta por las empresas Territorio y Ciudad y Spaniarc T10 Servicios de Arquitectura, entregó el documento terminado al Ayuntamiento el pasado mes de noviembre, por lo que es cuestión de poco tiempo que pase por la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

A pesar de no haber sido aprobado aún, el documento ha pasado ya por algunas manos que han tenido acceso al mismo, y las fuentes consultadas lo califican de "restrictivo".

Tras el Avance del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), realizado por la UTE integrada por las empresas Ibermad y Buró 4, hubo un litigio entre ambas UTEs en el que al final el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía dio la razón a la actual adjudicataria de la redacción del Plan, la UTE formada por Territorio y Ciudad y Spaniarc T10 Servicios de Arquitectura, que tenía un plazo de cuatro meses para redactar el Avance del Plan de Ordenación Urbana (PAU) y tendrá dos años para la redacción del nuevo planeamiento en su conjunto, incluyendo POU y PGOM.