El Ayuntamiento de El Puerto activa la primera fase del Plan de Adecuación de Espacios Públicos tras los temporales

Una vez finalizada la emergencia, el Ayuntamiento de El Puerto ha puesto en marcha este lunes, desde primera hora de la mañana, la primera fase del Plan de Adecuación de los espacios públicos afectados por los recientes temporales, con un amplio despliegue de medios humanos y técnicos que trabajan al cien por cien de su capacidad para paliar los daños ocasionados por las sucesivas borrascas de lluvia y viento registradas en las últimas semanas.

El alcalde, Germán Beardo, ha explicado que los servicios municipales de limpieza, mantenimiento urbano, playas y pinares, Apemsa y alumbrado público están actuando de forma intensiva en distintos puntos de la ciudad. Especial atención al Poblado de Doña Blanca, los entornos costeros de Valdelagrana, Costa Oeste y La Puntilla, donde se está retirando arena del Paseo Marítimo, con casi cerca de 20 camiones, y también los restos de cañas, hojas y ramas que ha traído el río, así como a diversas zonas que han sufrido afecciones significativas. En todos estos puntos ya han comenzado los trabajos de limpieza, bacheo, reparación y puesta a punto de los espacios públicos.

El primer edil destaca que estas actuaciones tienen como objetivo restablecer la normalidad cuanto antes, garantizar la seguridad de vecinos y visitantes y mejorar el estado general de la ciudad, tras los daños provocados por los temporales, permitiendo que El Puerto recupere progresivamente la normalidad.

De forma paralela, el Ayuntamiento está llevando a cabo una evaluación técnica detallada y exhaustiva de los desperfectos ocasionados por las lluvias, con el fin de definir con precisión las actuaciones necesarias y activar un plan municipal de intervención específico para la reparación y mejora de las vías públicas más afectadas.

Asimismo, el primer edil ha anunciado que en breve se iniciará el Plan Municipal de Reconstrucción, que arrancará en el Camino de los Romanos y la Cañada del Verdugo, dos de los puntos que han registrado mayores daños y que requieren una intervención estructural más profunda, para continuar y seguir avanzando en el resto de los puntos de El Puerto que también lo necesiten.

Beardo ha subrayado que el Gobierno municipal está actuando "con rapidez, coordinación y responsabilidad, poniendo todos los recursos disponibles al servicio de la ciudad y de los vecinos, y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando de manera constante para recuperar los espacios afectados y reforzar la resiliencia de El Puerto de frente a futuros episodios meteorológicos adversos".