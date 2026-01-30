El Ayuntamiento portuense se suma a 'Brazaletes de Esperanza', una iniciativa para apoyar la lucha contra el cáncer

El concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, ha mantenido un encuentro con la Asociación Española contra el Cáncer para sumar el deporte portuense a la iniciativa solidaria 'Brazaletes de Esperanza', una campaña que busca visibilizar y humanizar la lucha contra esta enfermedad con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se celebra el próximo 4 de febrero.

En el encuentro, el edil trasladó a la presidenta de la delegación local de la AECC, Susana Casado, y al vocal de la junta directiva José Zarzuela el compromiso de la Concejalía para difundir la iniciativa entre clubes, colegios y federaciones deportivas de la ciudad, animándolos a participar activamente.

“El deporte tiene una enorme capacidad para unir a las personas y transmitir valores positivos. Desde El Puerto queremos ponerlo al servicio de una causa tan importante como el apoyo a quienes conviven con el cáncer y a sus familias”, ha señalado el edil, subrayando el carácter solidario de la propuesta.

La iniciativa invita a deportistas, equipos, cuerpos técnicos, árbitros y aficiones a lucir un brazalete verde, símbolo de esperanza, durante partidos y competiciones oficiales entre el 30 de enero y el 8 de febrero. Este gesto simbólico se verá reforzado este año por la adhesión de importantes competiciones y entidades deportivas nacionales, como las ligas EA Sports, Hypermotion, Endesa ACB, Asobal, Kings League y Queens League, así como diversas federaciones españolas.

La delegación de la Asociación ha agradecido la colaboración municipal y destacado el papel del deporte como un altavoz social privilegiado. “Valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo o la superación forman parte tanto del deporte como del día a día de las personas con cáncer. Detrás de cada brazalete hay una persona, una historia y una familia”, ha señalado. Bajo el lema “El símbolo que humaniza”, la campaña pone el foco en la necesidad de humanizar el cáncer, recordando que como sociedad es fundamental acompañar, cuidar y estar cerca de quienes más lo necesitan, así como de quienes los cuidan.

'Brazaletes de Esperanza' alcanza este año su tercera edición, con el respaldo en todo el país de más de 320 clubes y equipos, más de 100.000 deportistas y más de 350 estadios y centros deportivos. Las entidades y personas interesadas en sumarse pueden contactar con la Asociación Española contra el Cáncer a través del correo electrónico puerto@contraelcancer.es para recibir los brazaletes. Desde la AECC destacan que, con el apoyo de todos, el brazalete verde puede convertirse no solo en un símbolo, sino en la muestra de un compromiso real con una atención más cercana, humana y digna para las personas con cáncer y sus familias.