La avería de un camión de la basura deja una gran mancha de aceite en la vía pública

En la noche del jueves se produjo una nueva avería de uno de los camiones del servicio de limpieza pública. En este caso fue el reventón de un latiguillo hidráulico lo que provocó que se vertiese sobre la calzada una importante cantidad de aceite hidráulico.

Ante el vertido los operarios municipales optaron por verter arena sobre el aceite, para tratar de evitar problemas al tráfico rodado.

Las averías en la flota de la limpieza pública son muy habituales debido a la antigüedad de los camiones, que la empresa concesionaria, FCC, ha dicho ya que no va a renovar en tanto no se adjudique el contrato municipal de la limpieza pública, que se encuentra en precario desde el pasado mes de noviembre y que no termina de salir a licitación.