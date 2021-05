Ocho asociaciones del ámbito de la salud afirman haber tramitado correctamente la solicitud de subvenciones

Un total de ocho asociaciones portuenses del ámbito de la salud, la discapacidad y la exclusión social ha presentado este miércoles en el registro municipal un escrito con los justificantes de haber solicitado en tiempo y forma la solicitud de la subvención de Servicios Sociales para la ejecución de sus programas de atención en el año 2020.

Esta acción ha sido motivada porque las entidades aún no han recibido cantidad alguna. Y es que se da la circunstancia de que el entonces, concejal de Economía, Javier Bello, aseguró a los representantes de las mismas, en un encuentro mantenido el pasado 3 de mayo, que no habían cobrado porque no habían solicitado la ayuda económica correspondiente al ejercicio 2020, tal como él requirió.

Dicho escrito ha sido remitido a la concejala titular del área de Servicios sociales, María del Carmen Lara, y al concejal de Participación Ciudadana, el propio Javier Bello.

Las asociaciones firmantes han querido demostrar con la documentación presentada que, efectivamente, ellos cumplieron a rajatabla las instrucciones de Bello, y sin embargo a fecha de hoy aún no han recibido cantidad alguna. Ello agrava aún más si cabe la precaria situación económica que vienen sufriendo, y es que a esto hay que sumarle los impagos que vienen sufriendo desde el año 2018 – algunas desde 2017-. Para el presente ejercicio 2021 aún no han recibido información alguna sobre la convocatoria de subvenciones, según señalan.

“La situación es asfixiante. Muchas de nosotras nos hemos visto obligadas a reducir jornada laboral, o incluso despedir a algún trabajador, y lo que es peor, que las verdaderas perjudicadas son las personas usuarias de nuestros programas de intervención, por la pérdida de atención que les supone”, explican desde estas entidades.

Así mismo, las asociaciones que suscriben la comunicación quieren recalcar que todas ellas trabajan con personas desfavorecidas, bien por problemas de salud, de discapacidad, o por formar parte de colectivos en exclusión social.

Este grupo de asociaciones forma parte de la recién creada Plataforma 'Soluciones para El Puerto', que agrupa a un total de 34 entidades y colectivos portuenses que demandan "una mayor participación social, transparencia, y sensibilidad del alcalde, Germán Beardo, hacia los problemas reales de los portuenses, demandando una respuesta a sus necesidades", explican. Dicha Plataforma llevó a cabo una Manifestación que recorrió las principales calles del centro de la ciudad, y en la que participaron más de 600 personas.

Las entidades que han firmado el escrito son Parkinson Portuense; AFA PUERTO, (Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer); AFIPO (Asociación de fibromialgia portuense); AFEMEN (Asociación de atención a la salud mental); APDHA (Asociación pro derechos humanos); Amal Esperanza (de solidaridad con el pueblo saharaui); Nueva Bahía (para la promoción de personas en riesgo de exclusión social); y Apadeni (Asociación atención a personas con discapacidad intelectual).