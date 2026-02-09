La Asociación de Comerciantes de Crevillet de El Puerto ha entregado el primer premio de su Sorteo de Navidad

La Asociación de Comerciantes de Crevillet ha hecho entrega del primer premio de su Sorteo de Navidad, una iniciativa puesta en marcha con la colaboración del Ayuntamiento para incentivar las compras en el comercio local durante las pasadas fiestas.

El teniente de alcalde de Comercio, Fiestas y Hostelería, David Calleja, ha acompañado al presidente de la asociación, José Álvarez, y a la propietaria del establecimiento 'My Charlotte Woman', Vanessa Blanco, durante el acto de entrega del premio a la ganadora, Carmen Montes.

Calleja ha felicitado a la Asociación por el buen desarrollo de la campaña, destacando el impacto positivo que tienen este tipo de acciones en una de las zonas comerciales más dinámicas de la ciudad y apuntando que ya se trabaja en la puesta en marcha de nuevas campañas para seguir dinamizando el comercio de este enclave, destacando la buena acogida de las propuestas. En esta edición, los 60 establecimientos asociados participaron repartiendo papeletas entre su clientela al realizar sus compras en las tiendas integradas en la Asociación. El sorteo estuvo vinculado al Sorteo del Niño, celebrado el pasado 6 de enero, y se pusieron en circulación un total de 25.000 papeletas, cada una con cuatro cifras.

Según las bases, el número coincidente con el primer premio de la Lotería del Niño estaba dotado con 1.500 euros en cheques regalo para gastar en los comercios asociados. El segundo y tercer premio contaban con importes de 600 y 300 euros respectivamente, también para canjear en los establecimientos de la asociación.

Carmen Montes, que obtuvo la papeleta ganadora, correspondiente al número 06703, en 'My Charlotte Woman', en el Camino de los Enamorados, ha valorado positivamente la iniciativa y señalado que repartirá el importe del premio entre varios comercios de la zona. El plazo para canjear los cheques regalo permanecerá abierto hasta el próximo 31 de marzo.

José Álvarez ha explicado que el segundo y el tercer premio no han podido entregarse al no haberse localizado a las personas agraciadas, y que la entrega del primero se ha realizado más tarde de lo previsto precisamente a la espera de que aparecieran el resto de ganadores. Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento y a la concejalía de Comercio su apoyo y colaboración, tanto en la organización como en la difusión de la campaña. El presidente de la asociación ha recordado que este sorteo surge tras la buena acogida que tuvieron los rascas promocionales el pasado verano y destacado que una encuesta interna revela que el 70% de los comerciantes considera que la última campaña de Navidad ha sido mejor que la anterior, un resultado que atribuye en parte a las mejoras impulsadas en la zona y a acciones de dinamización como este sorteo.