La convivencia en la Plaza de Toros se aplaza por la lluvia

La Plaza de Toros tendrá que volver a esperar. O al menos, los entrenamientos que se habían programado para hoy sábado, día 25, y que han tenido que ser aplazados por la lluvia.

Así lo ha confirmado Álvaro González, concejal de la Plaza de Toros, quien ha tenido que suspender la convivencia que se había organizado para los integrantes de la escuela taurina La Gallosina y trasladarlo al próximo día 8 de febrero.

“A la participación en los entrenamientos se invita a casi todos los toreros y novilleros del escalafón y a la práctica totalidad de las escuelas taurinas del país, así como a peñas locales”, ha asegurado el concejal. No obstante, a pesar de que el evento se tenga que celebrar más tarde, el resto de entrenamientos sí se mantienen a partir del lunes 27, tal y como estaba programado. No obstante, ya el edil asegura que “el ruedo no va a estar en condiciones para entrenar,pues, contando con que no se produzcan más precipitaciones, tardará en secar al menos una semana”.

El horario de los entrenamientos será de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 horas y los lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

Por su parte González no ha dejado pasar la oportunidad para recordar que el sábado 1 se celebrará la actividad organizada por Sal y Oro que consistirá en una jornada de puertas abiertas y una exhibición.