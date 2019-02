Anydes continúa al límite y avisa de su posible cierre en marzo

La cosa parece que no termina de remontar en Anydes. De nuevo el centro, que ya el año pasado vivió una situación similar, se encuentra al límite de sus recursos. Así lo han denunciado sus propios usuarios a la edición portuense de Diario de Cádiz, donde han puesto de manifiesto la escasez por la que atraviesa este centro que, por el momento, no ha recibido ningún tipo de subvención correspondiente a este año por parte del Ayuntamiento.En concreto, la cantidad que se requiere desde la asociación es de 15.000 euros que, según viene recogido supuestamente en el nuevo convenio (que aún no ha sido firmado), corresponderían a los meses de enero y febrero. De esta manera desde el centro, que acabó su anterior acuerdo con el Ayuntamiento el 31 de diciembre de 2018, se han mantenido abierto con pequeños ahorros, ayudas y donaciones. Sin embargo, el dinero ya no se puede estirar más y las fuerzas flaquean: las facturas se quedan ya sin pagar, se deben antiguos pedidos de comida y los diez trabajadores que cada día dan el callo no pueden cobrar sus sueldos. Si la situación no se soluciona en este centro, donde desde el pasado viernes han dejado de acoger a nuevos usuarios, el centro se verá obligado a cerrar en marzo. Explicado de esta manera, la solución se ve bastante obvia: firmar el convenio correspondiente al 2019. No obstante, el remedio depende de las facturas del año anterior ya que, hasta que no estén justificadas correctamente, la Intervención del Ayuntamiento -pieza clave que debe dar su aprobación para que se liberen las ayudas- no dará el visto bueno este nuevo convenido que aún se está ultimando. Ya se sabe. Las cosas de palacio, van despacio. En cuanto a la Concejalía de Bienestar Social, especialmente su responsable, Modesto Serrano, está trabajando de lleno por solucionar el asunto, ya que ellos son totales conocedores de la situación por la que atraviesa el centro, al estar en contacto directo tanto con los trabajadores y voluntarios, como con los propios usuarios. En este sentido, desde el área son bastante optimista y tranquilizadores ya que, siempre que la Intervención de el visto bueno, esperan poder llevar el Convenio a la Junta de Gobierno de la semana que viene y que sea aprobado.

De ser así, los problemas de la asociación -siempre que presenten correctamente la justificación de las facturas- quedarían resueltos a mediados de marzo y durante el resto del año. A los 15.000 euros correspondientes a enero y febrero, este documento añade otras dos ayudas: una de 90.000 euros (entre marzo y septiembre) y otra de 85.000 euros (entre septiembre y diciembre). En esta ocasión dicha ayuda, que el año pasado fue establecida en 150.000 euros, ha sido subida a 190.000 euros para este año. Aún así, desde el centro recuerdan que “las buenas intenciones se deben llevar a cabo”.