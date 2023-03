Un año más sin refuerzo para la campaña de las Pensiones No Contributivas

Izquierda Unida se hace eco un año más de la situación por la que pasan los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que se acercan al área de Bienestar Social, o al propio Ayuntamiento, para rellenar la documentación relativa a la pensión no contributiva (PNC).

"Desde que Partido Popular y Ciudadanos llegasen a la alcaldía hace ya cuatro años se viene produciendo esta situación cada vez que comienza la campaña para solicitar esta prestación”, señala Carolina Rodríguez, responsable de organización de la formación en la ciudad, y añade que “año tras año hemos visto como la falta de interés y previsión ha hecho que no se designara a nadie en el área de Bienestar Social para ayudar a las personas beneficiarias de esta pensión, la mayoría de ellas en situación de vulnerabilidad, a rellenar la documentación necesaria para solicitar esta prestación, cuyo plazo acaba el próximo 1 de abril”.

La portavoz de IU añade que "por desgracia, otro año más estamos viendo como la situación de desamparo por la que ya pasaron nuestras vecinas y vecinos los años anteriores se repite, además de volvernos a encontrar ante otro ejemplo de que este equipo de gobierno sólo gobierna para los suyos y no conocen la realidad de una gran parte de la ciudadanía portuense. Desde nuestro grupo municipal llevamos, durante todo este periodo que no se ha designado a nadie para esta tarea, ayudando a las personas que vienen desesperadas porque no saben rellenar la documentación. Sin ir más lejos, este año estamos ayudando a tramitar más de diez solicitudes diarias y las que quedan.”

Ante esta situación, desde Izquierda Unida recuerdan que “el próximo mayo tendremos la oportunidad de revertir la situación en la que el Partido Popular, con Germán Beardo y Carmen Lara a la cabeza, han sumido a la concejalía de Bienestar Social. Un área que debe estar volcada en la atención a la ciudadanía y que vemos como cada día es más hermética y más difícil acceder a ella" y añade Rodríguez "la realidad de la ciudad no es la que nos han querido hacer ver durante estos cuatro años a golpe de foto y cabalgata, es mucho más compleja, y se ha mirado para otro lado.”