Los animalistas se niegan a conocer el nuevo centro provisional de recogida de El Puerto

Por fin, tras muchas idas y venidas, el Ayuntamiento ha habilitado un lugar provisional donde albergar a los animales del servicio municipal de recogida. El sitio elegido para ello ha sido la antigua nave de Parques y Jardines, situado en el polígono de Las Salinas.

Tal y como anunció en su día el Ayuntamiento - quien lleva cuatro años (independientemente del partido que haya gobernado) intentado construir sin éxito un nuevo centro de protección animal-, esta nave será el lugar donde permanecerán los animales hasta la realización del nuevo centro del cual, por el momento, sólo existe el proyecto. No obstante, a pesar de que ya es una realidad, la Plataforma por el bienestar animal de El Puerto (integrada por Dog Planet, Gatos de El Puerto, La mirada de Gaia y Uprocane), ha mostrado su rechazo alegando que dichas instalaciones no tienen los correspondiente núcleos zoológicos. “Desde la Plataforma no vamos a avalar con nuestra presencia una nave que carece de las más elementales condiciones para el bienestar animal ya que es contradictoria con lo que nosotros entendemos por protección animal”, han explicado las cuatro asociaciones que han declinado la invitación por parte del Ayuntamiento para conocer las instalaciones. “No queremos servir de coartada a una gestión que no consideramos adecuada ni acertada en el tema de la recogida de animales. Detrás de todas estas quejas y negaciones por parte de los animales no hay más que la duda de que el Ayuntamiento pueda mantener el cumplimiento del Sacrificio Cero en la ciudad. “En lugar de diseñar un proyecto coherente y construir un centro de protección animal, que ha habido tiempo de sobra para ello, nos encontramos con parches, con un Centro que tuvo que ser desmantelado en Las Viñas ante las protestas de los vecinos y ahora una nave donde se van a acumular animales y donde supuestamente no pueden asegurar el Sacrificio Cero del que presumió el Concejal de medio Ambiente José Luis Bueno en el último Pleno”, aseguran los animalistas. En este sentido, otros de los aspectos que han sido destacados en relación a este último punto, es el coste y dinero que se ha invertido en el adecuamiento de este centro. En este punto, hay que recordar que ya en su día desde la Concejalía de Medio Ambiente se invirtieron 120.000 euros en la construcción de un nuevo centro en Las Viñas que tuvo que se parado y reubicado por las quejas de los vecinos. “Están jugando con nosotros a dejar pasar el tiempo, aburrirnos y que así llegue el momento de las elecciones y sean otros los que tengan que responder del desaguisado en que se ha convertido la Protección Animal durante estos cuatro años en nuestra ciudad”.