Con agenda propia

“Zapatero a tus zapatos”, dice el refrán. “Si no sé no me meto, para no verme en un aprieto”, dicho popular. “Nadie sabe, pero todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llave, ni del cuándo ni el cómo y porqué”, reza una conocida copla. Pero hay quien a pesar de haber estudiado, no es tan docto en refranes ni sabiduría popular, y opina sin razón ni conocimiento.

Pero ya está bien. Hasta aquí hemos llegado. Porque ya está bien de menospreciar, criticar, y opinar de una entidad que tiene una larga trayectoria de trabajo voluntario en beneficio de la ciudad y sus habitantes.

Si se hace, porque se hace; si se habla, porque se habla; si no se hace, porque no se ha hecho; Si es con éste o con aquel, porque no es con el otro….

Ya no es la primera vez que se arremete o se intenta tirar el trabajo voluntario y desinteresado de aquellas personas que forman parte del movimiento vecinal, que dedican su tiempo y esfuerzo en mejorar en la medida de sus posibilidades la ciudad que quieren y el bienestar de sus conciudadanos, ejercitando el derecho a la participación ciudadana, haciendo partícipe a toda aquella persona que quiera o que necesite, de su disposición a colaborar en aquellos asuntos en los que se le pueda ayudar.

La puerta de nuestra entidad siempre ha estado abierta a recibir a quien ha querido entrar. No se le ha cerrado a nadie. Sigue abierta, siendo muchos quienes han acudido cuando así lo han deseado, han sido escuchados y atendidos, ya sea a título personal o representando a colectivos. E incluso mostrándole nuestro apoyo a personas o colectivos injustamente agraviados, aunque ya se sabe que algunos tienen la memoria corta y se les olvida con el tiempo.

Pero toda esa labor diaria y continua no se publicita ni se va pregonando,… “para qué darle tres cuartos al pregonero”….

La Federación Local de Asociaciones Vecinales Sol y Mar se debe a las asociaciones vecinales que en ella se encuentran federadas, y su junta directiva, se rige por unos estatutos y reglamento de funcionamiento que marcan las directrices de su actividad.

La agenda la marcan las necesidades que la ciudadanía hace llegar a la Federación a través de las asociaciones vecinales de cada barrio. Un simple ejemplo: Campaña reivindicativa propia de la Federación, 'Por un Puerto digno', realizada durante más de 15 años, solicitando el centro de salud de la Zona Norte, la comisaría de policía nacional, la estación de autobuses, la casa de la cultura, los juzgados, ….. mes a mes, con lluvia, frío, calor o viento… Y tú, ¿dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú, creíste vencer…", decía Manolo García en una de sus canciones. Siempre ahí, prácticamente las mismas personas, y tú que criticas no estabas.

¿A que tanto criticar, si ni siquiera pararse a conocer a quiénes forman parte de la entidad? Es más sencillo soltar todo tipo de acusaciones carentes de fundamentos y que faltan a la verdad, antes de preguntar o tomarse el tiempo para conocer qué ha pasado. Argumentando con el relato de lo que le han contado, los dimes y diretes de otros.

Cada entidad reivindica, defiende o pone su punto de mira en aquello que le marcan sus integrantes. ¿Alguien ha preguntado a todos y cada uno de los casi 90.000 habitantes de la ciudad cuáles son sus prioridades? No, ¿verdad? Pues eso. Pero siempre hay algún adalid que abandera el buque de las causas de todos. O eso se cree.

Y si se queda sin argumentos arremete como animalillo asustado, contra los que cual hormiguitas trabajan todo el verano, mientras la escandalosa cigarra vaga, canta sus falsas hazañas a voz en grito, pensando que es la más lista y la poseedora de la verdad.

Como es de buena persona enseñar al que no sabe, indicar que la manifestación del pasado sábado 28 fue una iniciativa ciudadana lanzada en redes sociales, antes siquiera de preguntar a la Federación si iba o no a participar. Luego, una vez convocada se le preguntó de manera oficiosa y personal si la iba a liderar; pero al tratarse de una entidad democrática y con sus estatutos, se debía consensuar la decisión antes de dar una respuesta. Pero la convocatoria ya estaba hecha, y ante las dudas de la ciudadanía, que no encontraba en el cartel anunciador quien organizaba la misma, la Federación emitió un comunicado aclaratorio, donde mostraba que no era ni quien había convocado ni quien lideraba la convocatoria. Nada más.

Pero no se le preguntó a ninguna otra entidad, organización social o política, de las que forman parte de la Plataforma 'Soluciones para El Puerto' (y mira que son muchas), si alguna se responsabilizaba de la manifestación.

¡Vaya!… el trabajo y la responsabilidad es para los mismos que siempre están al pie del cañón, aguantando todo lo que los demás quieran que se haga o diga, y pretendiendo imponer su voluntad a una entidad a la que ni siquiera pertenecen. Porque si no, encima van a llover las críticas de los que sólo saben criticar. Pues no. Si alguien pretende que la Federación actúe a su antojo, se ha equivocado de entidad.

En reunión abierta de la Plataforma 'Soluciones para El Puerto', en la que también intervinieron esos ciudadanos convocantes, que no forman parte de los colectivos y entidades que la componen, no se cuestionó el liderazgo, ni nadie demandó liderar la convocatoria, porque ya se había puesto la diana sobre la Federación. (Uff!!!, resoplaron muchos aliviados…)

La Federación mostró su apoyo a la convocatoria, como todas las entidades allí presentes, y se concluyó que al ser una manifestación convocada por ciudadanos, la participación sería a título personal, sin representar a ninguna organización, como finalmente se hizo.

Y una vez explicado todo esto, a esos que critican y vociferan lo que se debería hacer, decirles que se pongan a ello, más actividad y menos crítica, e indicarles que menos ver redes sociales y leer más el diccionario, para que se puedan aplicar el adjetivo proactivo/a.

(Por si no saben lo que es un diccionario o no saben usarlo, ahí va la definición: “Que implica acción o intervención activa”).

Y ya está bien de apuntar siempre a los mismos, que siguen trabajando, porque a palabras necias oídos sordos.