Adelante El Puerto rechaza convertir locales comerciales en viviendas

Adelante El Puerto ha mostrado su rechazo a la propuesta de modificar el Peprichye para permitir la transformación de locales comerciales en viviendas, al considerar que esta medida no revitaliza el centro histórico, sino que supone “la antesala de su condena definitiva como espacio vivo y habitable”.

Desde la formación andalucista de izquierdas advierten de que dedicar locales comerciales a viviendas "no es la solución al problema del centro, sino una vía directa para convertirlo en un barrio dormitorio sin vida económica ni social. Sin comercio de proximidad no hay barrio, no hay convivencia, no hay vida diaria. El centro no puede ser solo un lugar para dormir o para hacer negocio inmobiliario”, denuncian desde Adelante.

Además, la organización alerta de que estos locales son carne de cañón para nuevos alojamientos turísticos, ya en exceso, agravando un modelo que ya ha expulsado a buena parte de la población residente del casco histórico. “Abrir la puerta a este tipo de reconversiones es facilitar la especulación y el turismo descontrolado, no resolver la emergencia habitacional”, señalan.

Adelante reconoce que El Puerto sufre un grave problema de acceso a la vivienda, pero insiste en que este no se soluciona creando más viviendas a precios desorbitados ni favoreciendo operaciones privadas. En este sentido, recuerdan que, según datos del INE, en la ciudad existen más de 5.400 viviendas vacías, muchas de ellas en manos de bancos y grandes fondos de inversión y concentradas en el centro histórico, que no responden a segundas residencias, sino a pura acumulación especulativa.

“Si de verdad se quiere revitalizar el centro, la clave es que vuelva a habitarse de forma permanente por portuenses, no que se siga entregando al mercado turístico y a la especulación inmobiliaria”, subrayan.

Por ello, la formación defiende "la necesidad de una reforma normativa ambiciosa que permita expropiar las viviendas vacías en manos de grandes tenedores, rehabilitarlas con fondos públicos y destinarlas exclusivamente a alquiler social bajo gestión pública. Solo así se garantiza población estable, se recupera la vida de barrio y, como consecuencia, vuelven a abrir los comercios”, explican.

Asimismo, Adelante recuerda que cualquier política de revitalización del centro pasa también por hacer cumplir la normativa de ruidos, hoy sistemáticamente vulnerada, y que expulsa a quienes quieren vivir de forma permanente en el casco histórico.

La formación es tajante al señalar la responsabilidad política del gobierno local. “Al gobierno de Germán Beardo no le interesa revitalizar el centro histórico. Actúa más como un comercial inmobiliario que como un alcalde al servicio de la ciudadanía”, denuncian.

Desde Adelante El Puerto concluyen defendiendo un cambio de rumbo claro, asegurando que “no queremos un centro para especular ni para hacer negocio rápido. Queremos un Puerto para vivirlo”.