Los alumnos de José Leiva luchan por vivir su sueño en Roma

Desde el pasado mes de marzo Yolanda Valimaña Jerez, Lucía García Segura, Naira Cecilia Leiva, Natalia García Lainez, Aurora Vera Zarzuela, Francisco José Letrán Botella, José María Letrán Botella, Mireya Díaz Caro, Marta Gutiérrez Hurtado, Elena García Rizo y Yumara Castro León tienen una responsabilidad muy importante: representar a la ciudad de El Puerto.

Y por el momento, parece que lo están haciendo bastante bien. Sin ir más lejos este grupo, que son alumnos de la academia de baile de José Leiva, han sido los ganadores de Vive tu sueño, el certamen de danza a nivel nacional que se disputó el mes pasado en Ávila. Este ha sido el resultado de un largo camino que comenzó en Jerez (en las primeras fases de la competición) y cuyo desenlace final se disputará en julio, en la gran final europea que se celebrará en Roma.

Ellos, que rondan entre los 14 y 22 años, saben que son capaces de volverse a España con el premio bajo el brazo. No obstante, el principal problema con el que se han encontrado es que el viaje del grupo ronda los 8.560 euros. "Nosotros somos todo gente humilde y no podemos hacer frente de nuestro bolsillo a este desembolso", explica Yolanda, la madre de uno de los artistas. "Hay que pagar el viaje de cada niño, el de los cuatro integrantes del grupo flamenco y el del profesor, José Manuel Leiva Fuentes". No obstante, ya se sabe que la ilusión no tiene límite y ellos por el momento -como buenas madres y padres de artistas- están luchando con todas sus fuerzas para poder recaudar toda la cantidad.

Por el momento, ya han planeado un evento el próximo día 5 de mayo, en la peña La Mezquita, donde celebrarán una Preferia con actuaciones de la propia academia y de otros artistas invitados. No obstante, la cosa no queda aquí ya que muchas empresas colaboradoras han donado obsequios con los que el grupo de madres van a organizar distintas rifas, como un queso, una mariscada, una sesión de pedicura y manicura, un reportaje fotográfico e incluso un curso de autoescuela para aprobar el carnet del coche. Entre estas empresas destacan el bar Mi Bodega Rafael, Rocío Palomo Estética, electrodomésticos Puerto Factory, La terracina asturiana, informática Beep, autoescuela El Paseo, peluquería Fas, supermercados Covirán, jamonería Mario, carnicería y elaborados Retinta, carnicería Hermanos Moreno, Pinal Film fotografía, viajes Kumay, restaurante mejicano Riviera Maya, Vinos y Salazones, alimentación Carmela Indira, Pinceladas Nails, agrupación de bomberos de El Puerto de Santa María, grúas Fico, cervecería Casa Paquito, Cadiauto S.L, autoescuela La Palma, bar La nueva Maizera, recambios Morales e hijos, talleres El Palmar, Firmes y Carreteras y Fesama.