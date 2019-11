Vox: “No hay que alterar la Cabalgata con una excusa política progre”

El grupo municipal de Vox ha emitido un comunicado en referencia a la información publicada por este medio con respecto al próximo convenio con la Flave, en el que según la información que ha trascendido hasta ahora no se reflejará la alternancia de sexos en el representante vecinal que cada año encarna a uno de los Reyes Magos.

Esta medida fue una de las modificaciones que Vox, al igual que otros partidos, hizo al Manifiesto Ciudadano que sirve de borrador al futuro convenio, antes de las pasadas elecciones.

El portavoz de Vox, Juan Carlos Sanz, niega haber exigido este cambio aludiendo a su política de género, aunque también dice que “es cierto que en el Manifiesto de la Flave firmado en campaña hicimos referencia a este asunto, pero de ahí a presionar, exigir o imponer nuestro pensamiento hay un mundo”.

Aún así, desde Vox El Puerto expresan que “queremos aplaudir y apoyar al equipo de Gobierno por esta decisión, ya que a nuestro entender no se deben alterar las tradiciones basándose en una supuesta ideología de género. Con este acto los portuenses recuperan por fin esta cabalgata para sus legítimos destinatarios, los niños, los cuales deben quedar al margen de cualquier disputa que este asunto pueda generar”. Añaden además que en su opinión “en la cabalgata hay sitio para todos, representados por distintos personajes y no es necesario alterarlos con una excusa política o progre”. Finalmente, siguiendo en esta misma línea “animamos al equipo de Gobierno a que en años próximos otorgue la figura del Rey Baltasar a un portuense que no necesite betún para representar dicho personaje”.

Por su parte el PSOE elevará una pregunta al próximo pleno sobre este asunto, mientras que por parte de Adelante El Puerto Antonio Fernández se reunirá este lunes con la presidenta de la Flave, Milagros Muñoz.