Volver a la vida a través de los sentidos

En 2010 el fotógrafo estadounidense Tom Hussey ganaba el Communication Arts Photography Annual gracias a Reflections, una serie fotográfica -compuesta por 10 obras- donde todas las escenas muestran el mismo patrón: personas mayores situadas frente a espejos que les devuelven el reflejo de lo que fueron en su juventud. La fuerza frente a la debilidad. Trabajo contra descanso. Inexperiencia frente a experiencia. La vida frente a la muerte. Actualmente estas fotografías, ideadas por su autor para ilustrar la campaña publicitaria de un medicamento usado para la demencia, son muy conocidas gracias a las redes social (donde se han viralizado), e indudablemente este éxito se debe a su mensaje claro: no olvides hoy lo que ellos ya hicieron por ti.

La realidad es así. O al menos eso se comprobó ayer por la mañana en la residencia 'La Torre', donde se organizó una sesión de equinoterapia con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Esta actividad, donde participaron tanto usuarios, como familiares y trabajadores, fue llevada a cabo de manera totalmente altruista por el centro ecuestre 'Las Marías' y, gracias a ella, muchos de los residentes consiguieron volver a ser lo que eran. "Lo importante es siempre ejercitar la memoria", explica Mamen, una de las cuidadoras. "Para ello hacemos distintas actividades como jugar al bingo o la musicoterapia, entre otras. En este tipo de demencias recordar es muy importante, y nosotros nos valemos para ello de los sentidos".

Aunque abundaron los precavidos que prefirieron limitarse a acariciar desde sus sillas a Pato Lucas e India (el caballo y el pony utilizados para la actividad), también hubo un grupo de valientes -alguno con los 100 años ya cumplidos- que quisieron volver a montar. Aunque su estado físico dificultaba un poco la tarea -normal después de un siglo- su cara y su mirada reflejaban la ilusión de un persona de diecinueve. "Estas terapias tienen unos beneficios físicos indudables, como el fortalecimiento de los músculos o la mejora de la circulación. Pero se puede olvidar la parte psicológica, donde se estimula la autoestima y el ego", explica Jesús Grandes-Melgarejo, propietario y director del centro ecuestre 'Las Marías, donde actualmente se llevan a cabo este tipo de terapias'. "Cuando la gente que en su día a día necesitan ayuda descubre que gracias a un caballo ellos pueden andar y que pueden sobresalir, se les sube la autoestima y da muy buenos resultados. Que toquen al animal, que lo sientan, que lo peinen... da muy buenos resultados".

Evidentemente, los sentidos tienen un gran protagonismo en esto de la mente y los recuerdos. En concreto, el sentido más evocativo es el olor. Sin embargo, en el caso de Afa-Puerto se han decantado por la vista y han organizado una exposición de cuadros. La muestra, que se inauguró ayer a las 20:00 horas, estará en el hotel Los Cántaros hasta el 8 de octubre. En ella se expondrán cuadros de 15 artistas portuenses.

No obstante, estos no han sido los únicos actos que se llevaron a cabo ayer con motivo del Día del Alzheimer. Afanas también quiso poner su granito de arena con distintas actividades donde los protagonistas fueron los usuarios: convivencia con los familiares, talleres de manualidades... . Bajo el lema de 'Sigo Aquí' la asociación ha presentado también un corto dirigido por el director Sergio Ceballos. Porque aunque parezca que no están, ellos siguen aquí.