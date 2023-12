Vecinos de Pinar Hondo, en El Puerto, inquietos por el proyecto del nuevo edificio de la Seguridad Social

Vecinos de la zona de Pinar Hondo han dirigido un escrito al alcalde, Germán Beardo, trasladándole su inquietud por la falta de noticias sobre el proyecto de construcción de la nueva sede de la Seguridad Social en el Puerto, obras que comenzaron en 2022 y que tuvieron que ser paralizadas por la aparición de aguas freáticas en la parcela objeto de la actuación.

"Por nuestro interés como vecinos del entorno de la avenida del Descubrimiento y Pinar Hondo desde el año 2000, cuando este equipamiento de la Seguridad Social se aprobó en Pleno y, teniendo en cuenta que no fue esta la configuración original de estos terrenos, hemos estado pendientes del proceso. En origen sólo se iban a construir viviendas unifamiliares decayendo las alturas desde los últimos bloques de las barriadas Malacara y Marineros. Parecía haber calado un modelo de naturalización urbana de infraestructura verde hacia las Dunas de San Antón, pero esto no fue así, y mediante una modificación urbanística se incrementó excesivamente el número de viviendas, llegándose a más de 300 y unos 50 locales comerciales, con la eliminación de las unifamiliares y la impactante construcción de edificios cerrados de cinco alturas y una volumetría excesiva. Imperó el beneficio", recuerdan.

Ya en aquellas fechas, "y ante el posible surgimiento de un nuevo proyecto mamotrético, reivindicamos que se optase por un edificio de mas bajo impacto, con la amplitud de calles, espacios de aparcamiento, retranqueo de fachadas, reducción de alturas, escaleras mecánicas para eliminación de casetas de ascensores, ensanche de calles, y amplia entrada al edificio anexionando la plazoleta".

Finalmente se optó por un menor impacto constructivo, con ensanche de calles, aparcamientos en batería y retranqueo del perímetro de la parcela. No obstante, los vecinos continúan observando con cierta preocupación el desarrollo de este proyecto.

Paralización de las obras en 2022

El BOE publicó el proyecto y concluyó con la concesión de licencia favorable. Una vez iniciadas las obras, se hizo un estudio geológico para determinar la configuración de la parcela en febrero de 2022 que alertó de algunas dificultades obligando a paralizarlas.

El nivel de las aguas subterráneas era muy elevado, por su aspecto y olor posiblemente se trataba de aguas residuales, obligando a un análisis migrobiológico y a un nuevo estudio geotécnico. Al parecer derivaba de posibles fugas procedentes de aguas de la red de saneamiento, detectándose la bacteria Escherichia Coli.

Se solicitaba por ello una investigación del origen de los vertidos y una solución y se obligaba a la reforma del proyecto inicial. Tras los estudios, en marzo de 2022 se procedió a la modificación del proyecto y la comunicación al Ayuntamiento de una nueva solicitud.

El elevado nivel freático sobrepasaba la losa de cimentación prevista con aguas que están contaminadas con origen posible en la red de saneamiento, y esto exigiría el reforzamiento perimetral con pantallas impermeables, excesivamente caras. Se decidió por ello la supresión de la planta del segundo sótano.

Em marzo de 2022 la Tesorería de la Seguridad Social notificó al servicio municipal de Licencias Urbanisticas o el problema surgido, con aportación de los datos de detección de la contaminación, el nuevo estudio geotécnico y el rastreo del georradar, lo que obligaba a la paralización de las obras, a la búsqueda de solución y a la petición de una investigación del origen de los vertidos.

En abril de 2022 el jefe de de Licencias Urbanísticas informa al Servicio de Infraestructuras y Urbanización de lo ocurrido, advirtiendo que posiblemente se trate de aguas residuales y, se le solicita que investigue el posible origen de estos vertidos.

Con esta cronología los vecinos detectan "una incapacidad de resolución del problema del vertido de fecales en nuestras calles que ha sido informado por el promotor y, advertido entre los departamentos de la administración local, teniendo por ello pleno conocimiento el Ayuntamiento y, transcurridos casi dos años, no se ha dado solución, con perjuicio de todo el entorno y un elevado riesgo sanitario".

Para los afectados "no es solo que se haya de resolver la cuestión urbanística de construcción del edificio, que también, para que no se eternice el proyecto, se rentabilicen los servicios de estas futuras oficinas y se cambie la fisonomía decadente de este espacio que los vecinos venimos soportando desde hace mucho tiempo. Es necesario también tener más información sobre la contaminación detectada. Conocemos solo la contaminación fecal del espacio de la parcela, pero hemos de suponer que posiblemente se extiende a otros subsuelos colindantes. No sabemos hasta donde ni cuantas de estas calles están afectadas. Podemos dudar incluso de si en aquella modificación del proyecto originario de este desarrollo urbanístico se contó con un diseño correcto de capacidades y volumen de las redes fecales para soportar el multiplicado incremento de viviendas y población. Cualquier solución urbanística ha de ir ligada a una investigación completa de la contaminación, y a la pertinente solución, porque no queremos que este problema quede enterrado bajo los cimientos y pueda resurgir en un futuro".

Por todo ello, solicitan que se les aporte la documentación que refleje el seguimiento que se haya realizado desde su detección hasta la fecha sobre esta contaminación, su extensión, origen y las actuaciones puestas en marcha para su investigación.

También quieren saber si de ha dado conocimiento a otros estamentos nacionales o autonómicos con responsabilidad en la gestión del agua del problema de la contaminación de este acuífero.

En cuanto a la urbanización, piden que se garantice la cuantía suficiente para la ejecución en su integridad de las obras necesarias, que se haga cumplir la normativa de accesibilidad y hacer cumplir la longitud de los aparcamientos, el rebaje de aceras en todas las esquinas, no solo en acceso a garajes y puertas, y el ensanche de aceras a 3,5 metros en las calles Aitana y Arión.

También reclaman la reordenación y nueva configuración de todas las infraestructuras, eléctricas, canalizaciones y conexiones de alumbrado, telecomunicaciones, alumbrado público, abastecimiento y saneamiento acordes con la nueva configuración de las calles, después de 35 años y, la subsanación de todas las deficiencias existentes.