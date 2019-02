“Vamos a darlo todo por El Puerto”

La bodega del Club de Rugby ha sido a última hora de esta tarde escenario de la presentación en público del nuevo proyecto impulsado por el ex-concejal de Levantemos El Puerto Javier Botella y la formación Unión Portuense. Ante un público conformado por aproximadamente medio centenar de personas, entre ellas muchas caras conocidas, el coordinador de Unión Portuense, Oscar Fernández, ha explicado que su agrupación nació hace aproximadamente un año, de la inquietud de un grupo de portuenses que buscaban otra forma de hacer política, con El Puerto como único interés.

En aquel momento este proyecto no terminó de cuajar, pero se fue conformando un equipo que ahora se ha unido en sus intereses a los del ex-edil Javier Botella, con experiencia en la gestión municipal y dispuesto también a embarcarse en la aventura de otra agrupación de electores.

Según Oscar Fernández los principios del proyecto en el que trabajan, y con el que se presentarán a las elecciones municipales, serán “la transparencia, la participación y la sostenibilidad”, todo ello sin los enfrentamientos partidistas que se suelen dar en las formaciones al uso.

Durante la presentación -en la que Fernández y Botella estuvieron acompañados por Manuel Muñoz, José Caballero, Mari Luz Herrera, José Paguillo, Paula Ruiz, Irene Fernández y Ana Rizo- se presentó también el logotipo de la agrupación, una gran U de color blanco en la que se insertan motivos alusivos a la ciudad, de color verde.

Javier Botella, por su parte, agradeció la presencia en el acto de amigos y familiares y agradeció “la fuerza recibida para la lucha que está por venir”, ya que será él quien coordine el equipo que se está conformando de cara a las municipales.

Botella se definió como una persona “fría y calculadora” y reconoció sentirse muy ilusionado con este nuevo proyecto. “No me gustan las etiquetas y nosotros solo tendremos una, la de portuenses”, aseguró, ya que como dijo “nuestro proyecto se basará en el sentido común, la sensibilidad y la libertad. Otros no tienen libertad política y se deben a sus partidos, no ejercen la política libremente”, denunció. Javier Botella aseguró que “sabemos de donde partimos” y añadió que “vamos a darlo todo por El Puerto. Vamos a sudar y seremos un equipo”.

Entre otros objetivos la agrupación de electores buscará metas como la recuperación del centro histórico, el relanzamiento del comercio local y el cuidado del Medio Ambiente.