Urbanismo confirma que las atracciones de Valdelagrana no cuentan con la documentación suficiente para tramitar su licencia.

“La documentación aportada es insuficiente para iniciar el expediente correspondiente a la solicitud”. El informe, firmado por la adjunta al Servicio de Licencias Urbanísticas y al que ha tenido acceso el grupo municipal de Adelante El Puerto, tras personarse en el área de Urbanismo, lo deja claro y despeja cualquier tipo de duda.

Desde el grupo municipal de Adelante sostienen que es "un tremendo error y un atropello a la seguridad ciudadana no solo el hecho de permitir la puesta en funcionamiento de unas atracciones que no cuentan con la correspondiente licencia del Ayuntamiento, sino además la prepotencia con la que este equipo de gobierno sale a defender lo indefendible utilizando incluso a sus asesores y cargos de confianza para dar explicaciones que están faltando a la verdad".

A juicio de Adelante, esto viene a demostrar que "el Partido Popular, con la connivencia de Ciudadanos, parece gobernar para el gusto y el interés de unos cuantos" y entienden como "una falta de consideración enorme que se permita la puesta en marcha de esta zona de atracciones sin licencias, cuando cualquier negocio de nuestra ciudad no puede abrir sus puertas hasta tener toda la documentación en regla, incluida la licencia de actividad y la licencia de apertura".

Según Adelante "no se entiende qué intereses puede haber detrás de todo esto y qué información están ocultando al respecto. No se entiende por qué para estas atracciones de verano el gobierno municipal se esté movilizando al unísono para defender que todo está en orden y de forma paralela desde el Ayuntamiento se sigan poniendo trabas burocráticas para la apertura de pequeños negocios locales". Desde Adelante lamentan que "algunos llevan hasta seis meses esperando su licencia y sin embargo no hay tanto interés porque salgan adelante".

Según el citado informe las atracciones de Valdelagrana carecen de la autorización de servidumbres aeronáuticas de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) y del Ministerio de Defensa, además de la concesión para la ocupación de los terrenos municipales y el pago de las tasas correspondientes.

También falta el plan de medidas excepcionales necesario por la situación de pandemia mundial provocada por la Covid 19, regulado en el artículo 16 de medidas para establecimiento recreativos que recoge la orden de 19 de junio de 2020 por el que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

"Estamos ante un auténtico despropósito, sin paliativos, que viene siendo ya lamentablemente la tónica habitual en la gestión del gobierno de Germán Beardo, quien lejos de poner orden permite que tantos concejales como cargos de confianza salgan a mentir públicamente a la ciudadanía, tomando el pelo a los vecinos de nuestra ciudad".

En otro orden de cosas, desde Adelante El Puerto no entienden cómo a día de hoy la noria instalada junto a Soko El Puerto continúa funcionando, "a pesar del decreto de paralización firmado por la propia concejala de Urbanismo, tras reconocer en sesión plenaria que esta atracción carece también de licencia".

Para Adelante "esta forma de gestión es de juzgado de guardia, no solo por lo déspota y prepotente en las formas sino por lo temerario en el fondo poniendo en juego la seguridad y la integridad física de portuenses y visitantes".

Vox pregunta por una circular de la Policía Local sobre la falta de permisos

Por otro lado, el grupo municipal de Vox El Puerto ha mostrado su preocupación por el contenido de un correo electrónico enviado por el intendente mayor de la Policía Local a los mandos, en el que estaban en copia el alcalde, German Beardo y la concejala de Policía Local, Marina Peris. Según Vox "el día 10 de julio, el intendente jefe de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, envió un correo electrónico a los mandos con conocimiento del señor Beardo y de Marina Peris, en el que, con datos imprecisos sobre el estado de tramitación de las licencias de la noria, del Soko y de la feria de Valdelagrana, se ordenaba a los agentes que no se realizaran visitas solicitando las licencias".

La edil de Vox Leocadia Benavente denuncia que “esta orden del intendente jefe mandata que los efectivos deben ser dedicados a funciones administrativas y de seguridad ciudadana”. Esta orden no ha sido contradicha por Beardo ni por Marina Peris, a pesar de la obligación legal que tienen todos ellos de evitar que se desarrollen actividades sin licencia.”

Benavente señala la gravedad de la situación ya que “esta orden impide que los efectivos de la Policía Local puedan actuar y levantar acta de las actividades sin licencia, y en el caso de la noria ha seguido funcionando a pesar de tener orden de cese de la actividad. El correo es explosivo ya que por un lado reconoce que la noria no tiene realizada la inspección del técnico municipal preceptiva, pero por otro lado se exige a los mandos que los policías no pidan la documentación de la actividad, atando de pies y manos a la Policía Local en beneficio de los empresarios de la noria, que la han seguido explotando a pesar de tener la orden de cese".

Benavente manifiesta que “el acta levantada por la Policía Local de que la actividad se está desarrollando sin licencia es necesaria para poder constatar la infracción de la orden y sancionar el peligro que supone que una noria de gran tamaño funcione sin licencia, pero por lo que se ve, al señor Beardo y a la señora Peris las funciones administrativas les parecen más importantes, todo ello con la colaboración necesaria del intendente jefe de la Policía Local", denuncia.