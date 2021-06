Unión Portuense pide que se elabore un PGOU realista

Unión Portuense se ha pronunciado sobre la reciente anulación del PGOU y culpa al gobierno de Germán Beardo de no haber avanzado apenas en estos 19 meses. Como señala el portavoz de la formación, Javier Botella, "la ratificación de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana era una noticia previsible. Lo que no era previsible es que, durante este año y medio de prórroga, nuestro gobierno no haya avanzado en la revisión de un nuevo documento. Conocemos las cuestiones procedimentales y la imposibilidad de tramitar cualquier expediente mientras se resolvía el recurso de casación, pero un Plan General es tan complejo, y necesita de tantos recursos técnicos, que existen muchas cuestiones en las que podríamos haber ido trabajando. Lo que tenemos claro es que, tras la rueda de prensa del alcalde, ha quedado patente que no han hecho dicho trabajo previo".

Para Botella “tras dos años perdidos, es hora de hacer un PGOU realista. En estas cuestiones tan complejas la prudencia es una aliada, pero Beardo no debe confundir la prudencia con la inacción. El optimismo velado que ha venido transmitiendo el gobierno de Beardo durante estos meses es peligroso para los intereses generales de la ciudad, y más cuando es una evidencia que el servicio de planeamiento sigue sin reforzarse de recursos humanos o seguimos sin un presupuesto que agilice la contratación de equipos que elaboren un nuevo PGOU”.

Finalmente, Botella lamenta que “con la sentencia del TSJA en octubre de 2019 El Puerto se sumió en una situación de incertidumbre urbanística. Hoy, casi año y medio después, la incertidumbre es mayor y sin que nadie del gobierno asuma ningún tipo de responsabilidad”.

Desde Unión Portuense vuelven a ofrecer todo su apoyo a los vecinos ofreciendo un servicio de atención y asesoramiento para esta ardua tarea a la que se enfrenta la ciudad.