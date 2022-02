Unión Portuense denuncia las obras de accesibilidad en la avenida de la Constitución

El secretario general de Unión Portuense, José Manuel Caballero, ha acudido junto a componentes de la asociación La Gaviota a visitar las obras que se están realizando en la avenida de la Constitución, donde han podido comprobar los problemas en las actuaciones que se están desarrollando, ya que no se están cumpliendo las normas de accesibilidad.

Desde Unión Portuense muestran su agradecimiento al trabajo que desarrolla la asociación la Gaviota, "labor que no debería ser necesaria si el gobierno de Beardo realizara su trabajo en Mantenimiento Urbano. Dicha obligación pasa por el cumplimiento de las normas que garanticen la accesibilidad universal en todas las obras. Sin embargo, en la visita realizada hemos podido comprobar en primera persona el incumplimiento sistemático de la normativa de accesibilidad", denuncian.

José Manuel Caballero recuerda que "en noviembre de 2019, a propuesta de Unión Portuense, aprobamos en pleno elaborar el Plan Estratégico de Accesibilidad Universal. Hoy, dos años después, sigue sin elaborarse y se siguen realizando obras publicas donde no se garantiza la accesibilidad. No estamos hablando de unos milímetros en un rebaje, hablamos de losas de señalización para invidentes que te guían hacia una farola, o de rebajes en una acera y no en la contigua. Auténticas chapuzas”, afirma.

Caballero añade que desde su formación “lamentamos profundamente que después de tantos años pidiendo la accesibilidad en la avenida de la Constitución, cuando se hace, se hace mal. Invidentes, personas con movilidad reducida, personas que usan andadores, carritos de bebés, carros de la compra y, en definitiva, una gran parte de la población que ve como se les dificulta el tránsito por sus calles”.

Por todo ello, desde Unión Portuense vuelven a solicitar la convocatoria de la Comisión de Accesibilidad, así elaborar el Plan Estratégico de Accesibilidad Universal y su respectiva ordenanza.