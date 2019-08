El Equipo de Gobierno está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Así lo aseguran desde el sindicato UPLBA (Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía), donde han lanzado otra nota de prensa pidiendo al nuevo Gobierno del PP "seriedad a la hora de vender imagen".

"No hemos sacado nada en prensa porque entendemos que la mayoría de los problemas con los que se han encontrado son heredados del anterior Gobierno; pero lo que no llegamos a entender que a la mínima saquen en prensa que los problemas están en vías de solución con su llegada como si ellos hubiera traído la varita mágica que todo lo resuelve", han explicado. "Hasta que no se tenga la solución no se debe campar por los medios de comunicación como salvadores de algo que llevará tiempo de resolver".

Entre estos problemas, el sindicato ha destacado las horas extras pendientes o bien la carencia de personal. "Hace más de diez años que no se cubren plazas vacantes por el plan de ajuste del Ayuntamiento", explican. "Ahora esto se agrava con el adelanto de la edad de jubilación de los agentes, que ha supuesto que se cuente con 12 agentes menos".

"Solicitamos al nuevo Gobierno diligencias y soluciones efectivas. Sólo cuando los problema se encuentren solucionados deben ser celebrados en prensa. Llegados ese momento aplaudiremos públicamente la noticia"