La UGT se felicita por la convocatoria del Consejo Municipal de Comercio en El Puerto

El sindicato UGT se ha felicitado por los resultados de la moción llevada al Pleno Ordinario del miércoles, donde se aprobó convocar el Consejo Municipal de Comercio a propuesta del grupo municipal del PSOE, así como expresar el rechazo de la Corporación a una posible declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) "que suponga la apertura indiscriminada de grandes superficies en la ciudad".

La UGT ha valorado "la actuación del PSOE y de la oposición", a la vez que lamentó "la actitud del alcalde, Germán Beardo, que se marchó del Pleno en el instante del debate; ahí demostró cuál es su interés por todo este desagradable tema".

El debate giró en torno a la repercusión que tendría para los trabajadores de grandes almacenes la ampliación y aplicación de la ZGAT, y durante el mismo, según la UGT, "nos encontramos con la cara y la cruz", dos posiciones contrapuestas.

Como aspecto positivo el sindicato destaca "la brillante actuación de la oposición, con el PSOE como abanderado, donde se expusieron todos lo perjuicios que estas aperturas conllevan y desmontaron el castillo de naipes de un concejal de Comercio que no dio la talla".

En la votación final, toda la oposición "votó a favor de los perjudicados", que según el sindicato son los trabajadores de las grandes superficies, "y por lo tanto el equipo de gobierno tendrá que convocar por fin el Consejo local de Comercio y se deberá pronunciar y dar una salida política a este agravio, porque la solución indudablemente está en sus manos".

En cuanto a "la cruz del debate", la UGT censura "la bajeza política del concejal David Calleja, que construyó una cimentación de plastilina para tratar de justificar algo que nos perjudica a tantas personas".

La UGT censura que el concejal dijera "que lo habíamos felicitado por sus gestiones; pues claro que lo felicitamos", reconoce de forma irónica el sindicato, "porque hasta el minuto 90 nos dijo que todo estaba arreglado y de hecho lo publicó en prensa escrita y radio".

También reprochan los sindicalistas que David Calleja dejase caer en el debate plenario "el burdo argumento de que la UGT le había solicitado varias veces que no se convocara el Consejo Local de Comercio. Claro que se lo pedimos; pero dentro del engaño y de su entramado de decir que esto estaba ganado. ¿Para qué solicitar algo que no era más que otro tramite que quizás no nos vendría bien? El Consejo se convoca cuando hay que discutir y debatir algún asunto, pero si está solucionado no hace falta debatirlo y darle más vueltas como era el caso".