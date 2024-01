La UGT advierte sobre la situación de la plantilla del servicio de ayuda a domicilio en El Puerto

El sindicato UGT ha expresado en un comunicado que no entiende cómo el Ayuntamiento "no ha revisado antes la documentación de las empresas que se han presentado y siguen permitiendo la mala gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio en El Puerto de Santa María". Dicho servicio en El Puerto está sin contrato, denuncia la sección sindical.

Además, según expresa la UGT, la empresa Claros "se niega a recibir a las delegadas del comité de dicho sindicato" y a fecha de 29 de enero, "el Ayuntamiento no ha adjudicado el Servicio de Ayuda a Domicilio a ninguna empresa".

Según la sección de Servicios Públicos, la empresa "no respeta el plus tóxico, el aumento de jornada por antigüedad, no respeta los turnos de trabajo, quitan dinero de las nóminas y siguen metiendo personal nuevo, diciendo que no coinciden los horarios de los servicios con el personal que ha de aumentar jornada".

De la misma forma, critican que Claros "tampoco concede asuntos propios cuando se solicitan y niega permisos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores que mejoran los del convenio y están establecidos por Ley".

La UGT ha advertido que no descarta emprender concentraciones, manifestaciones e incluso huelga "si la situación de todas las trabajadoras de la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio no mejora".