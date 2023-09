Trabajar por una democracia social

El desarrollo de las medidas de fomento previstas en la Ley 7/2017 de Participación Ciudadana de Andalucía, supone una nueva oportunidad y reto para los Ayuntamientos de abrir un proceso de creación de una estrategia local en materia de Gobierno Abierto y Procesos Participativos. Para participar se debe conocer, y los Ayuntamientos deben cumplir con las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas, y evaluación de políticas públicas.

La participación ciudadana es el cauce natural de las inquietudes de los ciudadanos, hace mejores las estructuras de gobernanza, y refuerza a los buenos gobiernos.

La ciudadanía no es cliente de los servicios básicos que prestan los Ayuntamientos, es la titular de esos servicios por ley, y delega el gobierno pero no renuncia a la participación, no renuncia a ser informado, formado, y consultado.

Los barrios son el escenario natural de la participación ciudadana, pero también un lugar de encuentro entre todas las entidades sectoriales que tienen como interés común el bienestar ciudadano y desarrollo comunitario.

Esta Jornada ('Comunicación, participación y desarrollo', celebrada en El Puerto) dedicada a Marco Marchioni, trabajador social fallecido en 2020, mostró su huella durante el Proceso Comunitario Intercultural de la Zona Sur de Jerez, iniciado en 2010 con la ayuda de la Fundación La Caixa. Metodología, proceso, continuidad y recursos, han sido los sólidos pilares que han sumado a instituciones, técnicos, y ciudadanía para comunicarse y cooperar con tolerancia, buena gestión de emociones, y sin posiciones dominantes, para el desarrollo comunitario intercultural.

La finalidad de la participación ciudadana es conseguir que todas las personas tengan las mismas oportunidades para opinar, expresar y participar en los asuntos públicos. Que todo el mundo pueda participar por igual en la sociedad.