Los Toruños se transforman en el Nuevo Mirandilla con la proyección de la película 'Desde el fondo'

El Parque Natural de Los Toruños se convirtió por una noche en el Estadio Nuevo Mirandilla del Cádiz C.F. El ciclo 'Cine de Verano con Estrellas', que se celebra cada jueves en las instalaciones del parque, proyectó esta semana la webserie Desde el fondo, creada por el actor y productor Joaquín Perles.

Una hora antes del comienzo de la proyección, se empezaron a escuchar por la megafonía canciones como 'Ese Cádiz centenario', de Javier Ruibal, 'Por mi Cádiz', de Gonzalo Hermida, o 'We are the champions', de Queen. Banderas cadistas, camisetas amarillas y familias enteras comenzaron a llenar el espacio habilitado como Cine de Verano privilegiado en ese entorno natural.

A las 22:00 horas y con el aforo a rebosar, como si de un partido real se tratara, el actor Bruto Pomeroy presentó a Joaquín Perles, que también firma el guión de Desde el fondo, además de protagonizarlo junto al conocido periodista Manolo Camacho. Se contó con la presencia de parte del elenco como Sonia Serrano, Valentina Martín-Serrano, además de representantes del Cádiz C.F. como Pepe Mata y Rafael Navas que también realizan cameos en la serie. En el caso de Pepe Mata, también ha compuesto la canción principal, “Raúl, de enorme corazón”. Todos los episodios están disponibles en www.desdeelfondo.es

Desde el fondo es la primera webserie sobre amistad y cadismo. Desde enero a junio de este año se ha ido publicando cada uno de los 11 episodios antes de cada partido en casa del Cádiz. En la historia, se sigue la lucha del club amarillo por mantenerse en primera, al tiempo que el protagonista, Raúl Vázquez (Joaquín Perles), se convierte en cadista como manera de salvar su vida, ayudado por el único amigo que tiene, Manolo (Manolo Camacho).

La serie, con la dirección de Mikel Gil, ha contado con la participación de actores y actrices como Ana Peregrina, Ana López Segovia, Rocío Marín, Enrique Miranda, y colaboraciones de personas conocidas como Manolín Santander, Pepe Mejías, o incluso el mismo presidente del Cádiz C.F. Manuel Vizcaíno.

La serie ha sido rodada entre Cádiz y El Puerto de Santa María donde las localizaciones juegan un papel fundamental. En el caso de Cádiz, el mar, las plazas y el Estadio son protagonistas: Plaza de Mina, Plaza de Candelaria, La Caleta, Alameda Apodaca, Parque Genovés son algunos de los espacios presentes. En el caso de El Puerto de Santa María, se contó con la colaboración del Club Karate Chakugan para interiores, y se pueden ver el Castillo de San Marcos, Plaza de Colón, Parque Calderón, Paseo de la Bajamar.

El promotor Bruto Pomeroy comentaba: “Hemos vivido algo diferente y extraordinario esta noche. Ha sido una fiesta de celebración del cine y el fútbol. Los espectadores se han divertido, han cantado, y se han emocionado. Algo único”. Joaquín Perles apuntaba que “ha sido especial ver las reacciones de la gente en directo. Todos estos meses han supuesto un reto conseguido gracias a un equipo maravilloso y entregado. La mejor recompensa es el disfrute del público”, subrayó.

Rozando la medianoche, con el Cádiz en primera división y “Raulito” salvado de sus peligros, se sorteó una camiseta del Cádiz CF de la nueva temporada firmada por todos los jugadores. Como no podía ser de otra manera para cerrar una fiesta cadista, el Parque se convirtió en Estadio y las voces entonaron el “Me han dicho que el amarillo” compuesto por Manolo Santander para La familia Pepperoni, y convertido en himno oficioso del cadismo. Broche perfecto para una noche única de celebración al cine y al Cádiz C.F.

El ciclo Cine de verano con Estrellas de Los Toruños se caracteriza por proyectar cine andaluz. Está organizado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, responsable de la gestión del parque metropolitano de la Bahía de Cádiz, en colaboración con la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz (UCA) y con la coordinación del actor y experto en cinematografía Bruto Pomeroy, quien presenta las sesiones, todas vinculadas con la provincia de Cádiz.

Joaquín Perles es actor y productor. Miembro de la Academia de Cine de Andalucía. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 26 títulos de cine y TV entre Estados Unidos y España en los últimos 25 años. Estudió Filología Hispánica, Arte Dramático en Madrid y Los Ángeles y cuenta con numerosos trabajos en teatro, acumulando más de 15 montajes como productor, actor o director. Más información: www.joaquin-perles.com