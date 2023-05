Tapan con pintura dos señales de tráfico en Montes de Oca

Dos señales de tráfico ubicadas en la calle Ermita, en el diseminado de Montes de Oca, han aparecido tapadas con pintura, lo que está causando problemas a los repartidores que trabajan en la zona.

Como explica uno de estos profesionales "cada vez que me incorporo desde la Carretera de Sanlúcar a la calle Ermita me encuentro con vehículos que circulan en dirección prohibida. Los vecinos no quieren esta señal y no se les ha ocurrido otra mejor idea que tapar las señales con pintura. Al llamar a la Policía Local me dicen que no pueden hacer nada para que se respeten las señales de trafico, que esa zona es privada, y que por lo tanto los vecinos pueden hacer lo que quieran".

El denunciante se pregunta si esta respuesta de la Policía Local está respaldada por las leyes de tráfico, pero advierte que "lo que va a ocurrir es que un día va haber un accidente importante o los vecinos arreglarán esto a base de peleas y discusiones".