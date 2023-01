El colegio oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros tacha de injustas las acusaciones contra tres habilitados nacionales en el Ayuntamiento de El Puerto

El presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) de Cádiz, José Luis López Guío, ha querido hacer pública la valoración de la entidad que preside con respecto a la reclamación por acoso moral presentada por la exinterventora del Ayuntamiento de El Puerto contra un total de nueve cargos municipales, entre los que se encuentran tres habilitados nacionales.

En primer lugar el presidente del colegio provincial aclara que no entra en el fondo de la reclamación de la exinterventora, que considera legítima al estar en su derecho y será algo que tenga que valorar primero el propio Ayuntamiento y más adelante los tribunales, si el caso llega a los juzgados. "Cada uno tiene derecho a reclamar lo que crea conveniente", señala, pero sí considera injusto que se haya involucrado a tres antiguos compañeros de la reclamante, en concreto al secretario general del Ayuntamiento, al tesorero y a la exvicesecretaria municipal. "Se les acusa nada menos que de acosadores morales, me parece una acusación injustificada porque tienen una trayectoria intachable y no me los imagino acosando a nadie", afirma López Guío.

El representante de los habilitados nacionales en la provincia, después de abordar este asunto con su junta de gobierno, considera que es su obligación lamentar el que se haya involucrado a estos altos funcionarios en la reclamación. Recuerda además que la exinterventora del Ayuntamiento portuense contó en su día, a raíz de las quejas que elevó al colegio por las presiones que sufría en el ejercicio de su profesión, con el asesoramiento y asistencia del colegio, "tanto con el PSOE como con el PP. De hecho, nos personamos en los dos expedientes que se le abrieron", recuerda, expedientes que después fueron archivados.

López insiste en que Guerrero contó no solo con la asistencia del colegio sino que contó con su apoyo público. "La hemos defendido mediante numerosas gestiones, incluso hablando con el alcalde, pero no podemos apoyar que ataque a compañeros", afirma.

En otro orden de asuntos, Cosital está pendiente también de que se convoque la plaza para cubrir la vacante de interventor en el Ayuntamiento portuense, un concurso que se debe convocar de forma inminente.

El colegio confía en que se cubra esta plaza cuanto antes y se normalice una situación cuando menos atípica, ya que ante la falta de interventor su sustituto no esté siendo el viceinterventor, como marca la ley, sino un funcionario municipal que no es habilitado nacional y cuya designación cuenta con el beneplácito de la Junta de Andalucía.