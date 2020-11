Satisfacción en el PSOE por la aprobación de sus mociones sobre la grúa, manteniento urbano y carriles bici

El portavoz del grupo socialista, Ángel Mª. González, ha informado de que las cuatro propuestas elevadas por el PSOE al Pleno Ordinario de este miércoles, celebrado de forma telemática, fueron aprobadas, extremo por el que ha manifestado su satisfacción, al tiempo que ha solicitado al gobierno de PP y Cs que “sean responsables y diligentes para llevarlas a cabo, a pesar de que algunas hayan contado con el voto en contra del gobierno local”.

En este sentido, la exigencia del PSOE para que la cantidad destinada al mantenimiento urbano de la ciudad cuente con 1.400.000 euros, salió adelante a pesar de que PP y Cs votaron en contra y de que en ningún momento ni el concejal de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez ni el alcalde, Germán Beardo, fueron capaces de asegurar que eso sería así y que dicha cantidad no sería compartida con el servicio de calas.

Como explica González, “entendemos que los portuenses se merecen una ciudad cuidada, y para ello es esencial que el mantenimiento urbano sea prioritario para el gobierno local, y más aún cuando es una de las promesas del pacto de PP y Cs. Sin embargo, tendremos que estar vigilantes para que cumplan tanto su promesa como la moción aprobada ayer”.

Otro de los asuntos elevados al pleno por el PSOE, proponía una planificación de la red de carriles bici de forma "coherente y consensuada", para que no se den situaciones de riesgo ni absurdas rutas como las que existen en algunos tramos de la ciudad. En este sentido, y como solicitaban los socialistas, se acordó que sea el Consejo Municipal de Medio Ambiente el órgano en el que se aborde este asunto y se planteen las actuaciones a realizar. Más polémica concitó el despido de los 4 trabajadores de la grúa municipal para los que el Grupo Socialista ha pedido, y así se ha aprobado, una solución laboral que debe aportar el gobierno local, ya que como destaca González “la inoperancia de PP y Cs, y especialmente de la concejala de Seguridad, Marina Peris, ha provocado que 4 familias se encuentren en paro, por no haber elaborado en tiempo y forma el pliego para la nueva adjudicación del servicio”.

Entre las iniciativas socialistas aprobadas ayer destaca la moción en la que se insta a Germán Beardo y a su socio, Curro Martínez, así como al anterior edil de Economía, Javier Bello, a explicar qué razones les llevaron a presentar en rueda de prensa en julio unos presupuestos municipales que ni existían ni finalmente han existido.

Considerando que la intervención del portavoz Javier Bello en el pleno "no aportó claridad alguna ni hubo autocrítica por la metedura de pata", Ángel Mª. González, insta de nuevo "a que se explique y se asuma la mentira, porque lo que no vamos a consentir es que ahora la responsabilidad recaiga en el tesorero”. En este sentido, señala que “la explicación del señor Bello de que confiamos en la previsión de ingresos del tesorero no es más que otra maniobra para no asumir la incapacidad del gobierno local en su gestión, sin importarles si para ello manchan la profesionalidad del técnico municipal”.