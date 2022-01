Revive pone en marcha la campaña 'El corazón de El Puerto enamora'

La Plataforma Revive El Puerto ha puesta en marcha la campaña 'El corazón de El Puerto enamora', una iniciativa que comienza mañana martes, 1 de febrero, y que se extenderá hasta el lunes 14, día de San Valentín, inclusive, "para incentivar las compras en los establecimientos asociados y agradecer a los clientes su apuesta por los negocios ubicados en el casco histórico".

El concejal de Comercio, David Calleja, ha agradecido a los integrantes de la campaña su participación "y la capacidad creativa que demuestran, aunándose para ayudar al crecimiento del comercio del centro histórico". Agradece en especial a la presidenta de Revive El Puerto, Natalia Murillo, "su implicación continua", y, en este caso en particular, a Laura Portillo, propietaria de Antojitos Eventos, "la labor que efectúa como la artífice de la campaña", iniciativa que se reforzará con las actividades que la Concejalía de Comercio, que siempre colabora con Revive", pondrá en marcha. El concejal ha destacado, entre otros alicientes, los premios que ofrecerá esta iniciativa, y ha animado a portuenses y visitantes "a dinamizar el comercio y a consumir los productos incluidos en 'El corazón de El Puerto enamora'".

Por su parte, la presidente de Revive, Natalia Murillo, ha manifestado que el slogan de la campaña, 'El corazón de El Puerto enamora', responde a la idea de que el corazón de una ciudad reside en su centro, elogiando así los atractivos del casco histórico. “Queremos transmitirle nuestro afecto al cliente y, aprovechando el día de San Valentín, manifestarle nuestro agradecimiento por elegirnos para sus compras realizando dicho día un sorteo de cinco premios”.

Los establecimientos adheridos a la iniciativa son joyería Fernando Marín, Multiópticas, Acuerpo, Centro Estético Saray Martínez, Motos Marín, Pequeñines, Mercería Las Lobitas, Taberna La Mezquita, Restaurante Los Portales, Peluquería y Estética Pilar Vázquez, Souvernirs Los Milagros , Centro Estético Mila Gallardo, El Brote Verde, Puertomascotas, Pub Cientocuatro, La Florería, Go&Go, Boutique Palacios, 46, Refino Los Muertos, Ferla, Óptica Centro, Buenas Impresiones, Alegría, Cascabelitos, Nana Gálvez, Mundoarte, TuZapato, Cöquette, Casa nº 6, Calzados Angel&nes, Antojitos Eventos, Gastrobar Rock Café, Tara, Bazar Sharo y Droguería Roque Centro.

Laura Portillo, propietaria de uno de los establecimientos integrados en Revive, destaca la influencia que el concejal posee en las redes sociales, "una capacidad que", apunta ella misma, "ha podido comprobar en las visualizaciones cuando el edil se refiere al mismo, por lo que subraya los beneficios que dicho efecto supone para la Plataforma".

En base a esta campaña, todo ciudadano que realice una compra de 5 euros o superior a dicha cantidad en cualquiera de los 36 establecimientos adheridos recibirá una papeleta que deberá rellenar con su nombre completo, número de teléfono y dirección de correo electrónico y que se depositará en una urna en cada negocio. El 14 de febrero (Día de San Valentín), una vez cerrados los establecimientos participantes, se unirán todas las papeletas y se pondrán en una sola urna. La "mano inocente" de la que saldrán las cinco papeletas afortunadas será la del concejal de Comercio, en cuyo perfil de Instagram se retransmitirá el sorteo en directo.

Los cinco premios consisten en una noche para dos personas en el hotel La Casa nª 6 (canjeable en temporada baja, quedando excluidos los periodos de Semana Santa, Feria y verano), un almuerzo o cena para dos personas en el restaurante Los Portales (canjeable de lunes a viernes), una sesión de masaje para dos personas en el Centro Estético Mila Gallardo (incluye una hora para cada uno, una botella de benjamín y fruta), una sesión de peinado y manicura para las señoras y corte con lavado y masaje para los caballeros en Peluquería Pilar Vázquez (a canjear en febrero) y una cesta desayuno para dos con productos artesanales realizados en Antojitos Eventos.

Las bases de la campaña se pueden consultar a través de un código QR inserto en el cartel, y establecen que para proceder a la entrega de los premios a los ganadores, una vez publicado su nombre en las cuentas de las redes sociales corporativas de las empresas participantes, estos se pondrán en contacto con la empresa que le otorga su premio a través de mensaje directo (en Facebook, Instagram o whatsapp) o llamada de teléfono. En el caso de que los ganadores no se pongan en comunicación con el establecimiento que entrega el premio en un plazo no superior a 48 horas se designará ganadora a la papeleta suplente, teniendo la persona cuyo nombre figure en ella un plazo de 24 horas para contactar con el establecimiento según el procedimiento descrito. El premio quedará desierto en caso de no realizarse dicha acción.