“Tenemos aún la esperanza de que todo quede en un susto”

Todos vivimos estos días con inquietud el ambiente de tensión que se vive en la frontera entre Rusia y Ucrania, pero si alguien observa este conflicto con especial atención desde España son los ucranianos que residen en nuestro país. Es el caso de Roman Datsiv, nacido en una localidad ucraniana cercana a la frontera con Polonia hace 29 años. Roman llegó a España hace casi quince años con sus padres, que siguen también residiendo en El Puerto a día de hoy. Este joven nacido en 1992, tan solo un año después de que Ucrania alcanzara su independencia, trabaja en la compañía distribuidora Bayport, ubicada en Tres Caminos.

–¿Cómo está viviendo la tensión que se vive en la frontera entre Rusia y Ucrania desde España?

–Pues nos duele y aunque estamos lejos apoyamos a nuestros paisanos, lo que está pasando no es normal. Desde 2014, con la anexión de Crimea y la ocupación de las regiones de Donetsk y Lushansk, en Ucrania ya sabemos quién es el presidente de Rusia, que quiere coger todo el país y no quiere que Ucrania se acerque a Europa. Cada país debe poder elegir lo que quiere y si Ucrania quiere entrar en la Unión Europea o en la OTAN es decisión nuestra, como país, no es una decisión de Rusia.

–¿Tiene familiares que le cuentan cómo se vive allí la situación?

–Sí, tengo allí familiares. Tienen miedo porque saben que puede pasar cualquier cosa, Vladimir Putin es imprevisible. La gente sigue haciendo vida normal porque no se puede vivir con esa tensión y tienen la esperanza de que todo se solucione diplomáticamente y se quede en un susto.

–¿Y usted tiene miedo de que se pueda iniciar un conflicto bélico?

–Sí, porque es algo que ya viene pasando desde 2014, desde el conflicto de Crimea. Tenemos miles de militares rusos desde entonces en la frontera del país.

–¿En qué se diferencia la Ucrania de hoy de la de hace 20 años?

–Mis padres me cuentan que antes se vivía peor, pero otros creen que bajo la URSS éramos un país más fuerte.

"Desde 2014, con el conflicto de Crimea y la ocupación de regiones, ya sabemos quién es el presidente de Rusia”

–¿Qué le parece que Ucrania haya solicitado su ingreso en la OTAN?

–Yo creo que es una decisión de Ucrania y de la OTAN. Está claro que Rusia no quiere que Estados Unidos esté tan cerca de su territorio, pero Putin tiene su país, que gobierne allí.

–¿Puede ser este ingreso en la OTAN, si se produce, una amenaza para Rusia?

–Claro, Putin tiene miedo y va a hacer todo lo posible para evitar la entrada de Ucrania en la OTAN.

–¿Cree que Estados Unidos está exagerando la situación y forzando un posible ataque ruso?

–No, porque todo lo que está pasando es cierto y está confirmado, hay miles de militares rusos en la frontera, haciendo maniobras, se están preparando. Ucrania se tiene que preparar para todos los escenarios posibles.

"Nosotros queremos ser independientes. Éramos como hermanos y ahora vemos a Rusia como un enemigo”

–Desde Ucrania, ¿se siente a Rusia como una amenaza?

–Nosotros queremos ser independientes, y ahora muchos vemos a Rusia como un enemigo. Antes éramos como hermanos, pero ahora no es así. Hay gente que está a favor de Rusia pero también hay gran una guerra informativa, con muchas mentiras y mucha desinformación. El conflicto con Rusia dura ya siete años pero nadie ha dicho nada hasta el momento. Ahora sí le interesa el conflicto al resto del mundo porque está en juego también la economía. El 40% del gas natural viene de Rusia y ahora hay que buscar otro proveedor.

–¿Por qué es tan importante Ucrania para Rusia?

–Un país como Ucrania tiene de todo, tiene muchos recursos, aunque los gobernantes no han sabido sacarle partido. Pero lo principal es que Putin no quiere tener cerca a Europa y menos a Estados Unidos, con la posibilidad de que se instale alguna base militar. Cualquier acercamiento a Europa o Estados Unidos siempre va a ser un tema conflictivo.

–¿Qué le parece la postura del Gobierno español de enviar dos barcos al Mar Negro?

–Me parece bien, ya nos están ayudando mucho desde Europa pero si pasa algo, no sé quién se va a meter allí.

–¿Cree que Rusia tiene miedo a las posibles sanciones internacionales a las que se enfrentaría en caso de una invasión?

–Claro, tiene miedo a las posibles consecuencias pero no sé hasta qué punto. Putin está jugando y tanteando a ver las opciones que tiene.

–¿Tiene en mente volver algún día a vivir en su país?

–Me gustaría, pero de momento no voy a volver. Me gusta mucho España y vivo aquí con mi familia más cercana. Creo que mis hijos, cuando los tenga, tendrán aquí más futuro que en mi país.