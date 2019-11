Las Tres Rosas convoca una manifestación para el lunes 25 de noviembre.

Con motivo del Día Internacional contra la violencia machista la Asamblea Feminista Las Tres Rosas pondrá en marcha una campaña de concienciación en la calle y ha convocado una manifestación para el lunes 25 de noviembre, que partirá a las 18:30 horas desde la avenida de la Libertad (frente a Supersol).

Desde la asamblea recuerdan que "en lo que va de año 90 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, por desconocidos o conocidos. Los asesinatos machistas han aumentado con respecto a 2018, como indican las compañeras de Feminicidio.net que se dedican a realizar un exhaustivo trabajo de recopilación de datos periodísticos, policiales e institucionales. Según las cifras oficiales del Estado son 51 las mujeres asesinadas porque hay que recordar que casos como el de Diana Quer o Laura Luelmo no entran en estas estadísticas porque quien las raptó, violó y asesinó no tenía vinculación afectiva con ellas y la ley no las contempla como víctimas de violencia de género si sus asesinos no eran sus parejas. Además de los asesinatos machistas, muchas son las violencias contra las mujeres que se siguen produciendo en todos los ámbitos de la vida de forma cotidiana: brecha salarial y discriminación laboral, feminización de la pobreza, desigualdad en las instituciones, infrarrepresentación de las mujeres en la política, acoso callejero y abusos sexuales, etc, etc".

La asamblea añade que "este año tenemos más motivos que nunca para seguir luchando por la igualdad. Después del auge del feminismo de los últimos años y de las huelgas feministas del 8-M hemos podido ver cómo diferentes sectores de nuestro país han reaccionado con fuerza a la imparable organización de las mujeres que se plantan ante tantas injusticias. Estos sectores de la extrema derecha que están en las instituciones se dedican a querer hacernos retroceder en derechos sociales, políticos y civiles y a manipular y mentir de forma descarada sobre la existencia de la violencia de machista".

Por ello, la Asamblea Feminista Las Tres Rosas lleva a cabo una campaña de concienciación "para desterrar todas las mentiras sin fundamento que ciertos partidos y organizaciones lanzan de manera impune sobre un problema social tan doloroso. Estaremos en las calles de nuestra ciudad el próximo fin de semana con mensajes muy claros cargados de datos y veracidad", anuncian.