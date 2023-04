Resistencia y dignidad desde el infierno

El diablo cojuelo (***)

Autor: Luis Vélez de Guevara

Dramaturgia: Juan Mayorga

Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María

Sábado 22 de abril

Aforo: Lleno

Equipo Técnico y artístico:

Compañía Rhum & Cia (Compañía inestable de payasos)

Dirección: Ester Nadal

Música: Rhum & Cia

Vestuario: Nidia Tusal

Sonido: Marc Santa

Iluminación: Sylvia Kuchinov

Escenografía: La Closca

Reparto:

Jordi Martínez, Joan Arqué.Roger Juliá, Mauro Paganini, Piero Steiner y Xavi Lozano.

La compañía catalana Rhum & Cia, en colaboración con Juan Mayorga, posiblemente el mayor talento actual de la dramaturgia en España y uno de los autores europeos contemporáneos mas importantes del momento, juegan a representar teatro dentro del teatro, una fórmula muy usada en teatro y que aquí, da unos resultados excelentes.

Los payasos, la compañía, se presentan en el escenario a sí mismos, se dirigen al público, y le dicen, nos dicen, que han recibido el encargo de Lluís Homar, director de la CNTC. de hacer una función de teatro clásico y que eligieron 'El diablo cojuelo' porque tenían que hacer un clásico y en la librería no les quedaba otro. Descubrimos, nos descubren, que han decidido pasarlo bien y no respetar a nada ni a nadie, que es lo que han hecho siempre. Por eso, si les preguntan “¿Qué es un clásico?”, su respuesta es ¿Y tú me lo preguntas?, como decía el poeta.

La compañía actúa sin que los personajes expresen maldad. solo se regocijan con alguna comparación con personajes y situaciones reales de la actualidad, parodia y autocrítica, que funciona a la contra, dando forma a lo largo del montaje a un ejercicio de reivindicación, una forma de resistencia y dignidad frente a la sociedad y frente una profesión, la teatral, la suya, que a menudo mira al clown desde la altura, despreciándolo.

Estábamos acostumbrados a que los montajes de obras clásicas tuvieran una escenografía fastuosa, un vestuario riquísimo y una gran preocupación por conseguir que lo representado en el escenario evocando el siglo XVII, concordase con la idea que el público tenía, preconcebida, de aquella época, pero los payasos de Rhum & Cia nos demuestran que eso no es necesario o, al menos, no es imprescindible.

Deslumbrante el vestuario creado por Nidia Tusal a base de retales y de evocaciones al barroco; brillante la escenografía de La Closca que traslada al espectador al mundo del circo, mundo en el que nunca falta la música, compuesta e interpretada por todos los miembros de Rhum & Cia, así como la estética iluminación de Sylvia Kuchinow que juega un papel muy importante en la función.

Pero al dentro del tour de forcé interpretativo que consiguen los componentes de Rhum & Cia” sobresalen Joan Arque como Cleofás y Jordi Martínez, como ‘Cojuelo’. Piero Steiner consigue hacer reír y sonreír al público por su ininteligible vocalización y Xavi Lozano, que sorprende con su capacidad para crear música con objetos como una escalera o un extintor. Junto a ellos, Roger Julià y Mauro Paganini.

Lamentablemente, el alto nivel inicial de este Diablo Cojuelo, sorprendente e inesperado que nos engancha al principio por la frescura y la improvisación que muestran con una naturalidad y cercanía pasmosas los payasos de Rhum & Cia, poco a poco va decayendo en la segunda mitad del espectáculo, aunque también, cierto es, vuelve a subir en intensidad sin que, finalmente, pueda decirse con contundencia que como uno podía imaginarse ante tanto genio de las tablas allí reunido, comenzando por el dramaturgo Juan Mayorga, siguiendo por Esther Nadal, la directora del espectáculo, y terminando por los experimentadísimos y geniales Rhum & Cia.

No conocemos como se materializó esta propuesta, aunque Mayorga afirmó en una reciente entrevista haber sido él quien fue a la búsqueda de Rhum & Cia, proponiéndoles realizar un proyecto en común, para lo cual, según su versión, les ofreció los texto de El diablo cojuelo ó El coloquio de los perros, optando aquellos por ésta última, y que fue el dramaturgo quien finalmente eligió la obra de Vélez de Guevara para a continuación plantear a Lluis Homar el espectáculo tal como ha llegado a ser programado por la CNTC.

Aunque quizás podría haber sido exactamente al revés, es decir responder al planteamiento primigenio del actual director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, contando con Rhum & Cia para ello y que Juan Mayorga apareciera al final, para con su dramaturgia, enriquecer la propuesta y añadir un atractivo añadido.

Yo todo esto lo he leído, como les decía antes, en entrevistas realizadas al dramaturgo y a miembros de la compañía y no puedo poner la mano en el fuego jurando que es verdad y que así fue, pero estos son entresijos manifestados por los protagonistas y creadores del proyecto que les transcribo como mera información que no afecta para nada a lo mas importante, a lo que se representó en el escenario de nuestro teatro municipal que gustó mucho al público que llenaba el aforo y que premió a toda la compañía con una larga ovación al término de la función.