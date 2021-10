Recepción municipal a los blogueros de viajes que se reúnen en El Puerto

El concejal de Turismo, Curro Martínez, ha recibido este viernes a los blogueros de viaje más prestigiosos del panorama nacional que participan en la 4ª edición del Travel Bloggers Forum. La recepción ha sido en la Plaza de Las Galeras.

Está previsto que el impacto en redes sociales del foro y del destino El Puerto estos días alcance a miles de personas, al igual que en las ediciones anteriores.

“El Puerto es mucho más que playas y sol y por eso es fundamental que seamos capaces de mostrar a los turistas que nuestra oferta va mucho más allá de los meses estivales”, ha señalado Martínez, incidiendo en que el hecho de “conseguir desestacionalizar el turismo es un paso crucial para incrementar la ocupación hotelera de la ciudad”. El responsable de Turismo ha explicado que conseguir estos objetivos "forma parte de un plan de ciudad en el que todos los agentes cuentan, desde la iniciativa privada hasta el impulso desde las administraciones, y este evento es un buen ejemplo de suma de voluntades para mostrar entre todos lo que tenemos que ofrecer al mundo”.

Los blogueros e instagramers iniciaron el jueves su recorrido por la ciudad con una visita nocturna al Castillo de San Marcos y las Bodegas Caballero. Durante todo el fin de semana descubrirán la ciudad mediante diferentes rutas guiadas por puntos de interés y abordando desde sus orígenes a través del Yacimiento Doña Blanca hasta el potencial de su entorno natural con una visita a los esteros y un despesque tradicional con la colaboración del Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera (Salarte). La gastronomía también será un eje conductor de su estancia con productos tradicionales de la zona y almuerzo en un patio de vecinos de la ciudad.

Como iniciativa pionera este año se celebrará un taller de formación gratuito que pretende iniciar a los profesionales del sector turístico de la ciudad en la gestión de las redes sociales y el marketing digital. La idea es ayudar a las empresas asistentes a ganar competencias digitales y que sean capaces de implantar técnicas y estrategias basadas en las redes sociales que les ayuden para llegar a los clientes. El programa de formación arranca este viernes con el taller de trabajo “Planificación y gestión de redes sociales turísticas” en el Hotel Soho Boutique, con entrada libre para el público de 17:00 a 20:30 horas.

El evento, impulsado por la concejalía de Turismo, parte de una idea de los blogueros de viaje locales Atomarpormundo.com y cuenta con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz. En el forum, que se ha convertido ya en un referente en el mundo de la comunicación digital en el sector turístico, participarán Javi Cubo, Travel the life, Objetivo Viajar, El mundo ok, Mindfultravel by Sara, Mi paseo por el mundo y Organizo tu viaje. Para más ampliar la información puede visitar la web oficial. El hashtag para seguir el evento será #Forumelpuerto