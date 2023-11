El Puerto quiere que lo lleven al huerto

En agosto de 2020, en pleno azote de la pandemia del coronavirus, se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia la Ordenanza municipal reguladora de los huertos sociales y ecológicos en El Puerto de Santa María. Varios años antes, en 2016, arrancaba en la ciudad una bonita iniciativa para la puesta en marcha de estos pequeños recintos, una decena de pequeñas parcelas habilitadas junto al centro cívico Augusto Tolón y cuyo objetivo era cedérselas a ciudadanos y colectivos para su explotación con fines sociales, medioambientales y de recreo, así como para el fomento de la cultura ecológica y el fomento de las relaciones intergeneracionales, entre otras cosas.

Los huertos se pusieron en marcha durante el mandato de PSOE e Izquierda Unida, siendo Matilde Roselló concejala de Participación Ciudadana. La iniciativa salió adelante gracias al interés, entre otros, de Ecologistas en Acción, que llevaba tiempo apostando por esta fórmula ya plenamente arraigada en otros municipios.

De manera bastante experimental, y aún sin unas reglas claras de funcionamiento, los adjudicatarios de los huertos fueron en un primer momento los alumnos de un taller de Horticultura Ecológica puesto en marcha por las concejalías de Juventud y Participación Ciudadana, con la colaboración de Ecologistas en Acción. Desde 2016 los doce huertos vienen funcionando de una manera bastante autosuficiente, aunque ya de aquellos alumnos originales del taller tan solo queda uno y el resto ha ido buscando sustitutos entre familiares y amigos para el relevo cuando han tenido que dejar la actividad por cualquier circunstancia. En estos momentos, de los doce huertos solo uno está atendido por un colectivo relacionado con la salud mental, mientras que en el resto predominan los jubilados.

En el último pleno municipal el grupo de Unión Portuense se interesó por los planes municipales para ampliar a nuevos terrenos este tipo de huertos, aunque el Partido Popular se abstuvo a la hora de apoyar la puesta en marcha de nuevos huertos en terrenos del Ayuntamiento.

Cuestionada por este asunto, la concejala de Relaciones con la Ciudadanía, Silvia Gómez, no habla tampoco de nuevos terrenos que se vayan a destinar a este fin y sobre la normativa municipal aún sin aplicar, señala que “la ordenanza de los huertos publicada en 2020 regula el funcionamiento de los futuros huertos que vaya a tener esta ciudad, por tanto se aplicará en todos los nuevos, pero no con carácter retroactivo, ya que eso implicaría tener que desalojar a los usuarios actuales de los huertos existentes en el centro cívico, que fueron cedidos a los alumnos de un curso de jardinería que los han estado cuidando desde la finalización de la formación, realizando muy buen trabajo en ellos”.

En las doce parcelas cultivadas hay de todo, huertos muy activos y bien explotados y algunos otros más pobres, aunque todos están en uso. La parcela cuenta con un pozo propio y equipamiento como una máquina de bombeo, siendo los propios hortelanos los que han ido introduciendo mejoras por su cuenta.

La relación con los vecinos de las viviendas que se han ido construyendo alrededor es muy buena, y es frecuente ver a algunas vecinas acudir a los huertos para pedir un poco de perejil, albahaca o hierbabuena. También entre los vecinos de parcela se ponen de acuerdo para intercambiar cosechas y no repetir productos.

Uno de los usuarios consultados por este periódico cree que esta iniciativa debería extenderse a otras zonas, por los beneficios que tiene sobre todo para las personas mayores, aunque también hay jóvenes que disfrutan con esta actividad. No es, desde luego, un hobby con un fin lucrativo, sino mas bien la satisfacción de trabajar la tierra y obtener la recompensa de la cosecha.

Lo que está claro es que se trata de una actividad con una gran demanda a la que se podría sacar mucho más partido social, una vez que el trabajo técnico y administrativo ya está hecho. Solo falta que a El Puerto lo lleven al huerto.

La ordenanza municipal establece un plazo de cesión de tres años

La ordenanza municipal aprobada por el Ayuntamiento y publicada en agosto de 2020 establece que las licencias serán temporales y tendrán un plazo de validez de dos años, renovables por un año más. También se establece que haya un registro de demandantes de manera que las plazas se vayan adjudicando en función de las vacantes disponibles. La normativa establece un 30 % de licencias destinadas a las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.; un 40 % a personas desempleadas con un año de antigüedad en el desempleo; un 20 % a personas jubiladas; y un 10 % a otras personas físicas.

Entre los requisitos, tanto para asociaciones como para personas físicas, se establece el no tener pendientes obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, así como estar empadronado en El Puerto. También se establece que tres meses antes de la finalización del plazo de licencia de uso o de la prórroga se dará comienzo a un nuevo procedimiento de concurrencia. Se establece, además, que los frutos de la cosecha de estos huertos no podrán destinarse a la venta, ya que son para consumo propio. De momento, estas reglas no rigen para los huertos ubicados en Caja de Aguas, donde hay más bien un régimen de autogestión, que al menos evita que los huertos estén abandonados.