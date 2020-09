El largo camino hacia la implantación de los huertos urbanos

A principios de febrero pasado, antes de la declaración del estado del estado de alarma, se aprobaba en pleno con carácter inicial la Ordenanza Reguladora de los Huertos Urbanos Sociales y Ecológicos. Ya el pasado 28 de julio se publicaba en el BOP la nueva ordenanza, haciéndose factible su puesta en vigor, por lo que Ecologistas en Acción observa que ahora "solo falta ponerla a funcionar y el ofrecimiento de diferentes espacios susceptibles para este uso".

El camino hasta llegar a la aprobación de la Ordenanza ha sido largo. A principios del anterior mandato, Ecologistas en Acción ya comenzó a pedir la redacción de una ordenanza para poder establecer huertos en diferentes lugares del municipio, tramitación que, "aunque trabajada y con bastante participación", sufrió un cierto estancamiento burocrático. "Por fin, ha sido en estos meses cuando después de haberse aprobado en Pleno, ha conocido su publicación en el Boletín de la Provincia", se congratulan.

Los ecologistas recuerdan que los huertos urbanos son, desde hace años, un equipamiento integrado en los barrios de muchas ciudades españolas y europeas y proporcionan beneficios sociales, favoreciendo la alimentación saludable, la salud física y psicológica; económicos: al mejorar la renta familiar, facilitar el ahorro y el consumo de productos locales; y ambientales, propiciando la creación de espacios verdes, la agricultura ecológica y ayudando a mitigar el cambio climático al reducir el impacto por el transporte de alimentos. A la vez, conllevan un beneficio urbanístico, ya que sirven para recuperar solares en desuso y suelos abandonados.

Actualmente en El Puerto, los únicos huertos municipales que existen son los de Caja de Aguas, con 11 parcelas, "que resultan totalmente insuficientes para una población como El Puerto".

Estos huertos se hicieron en un solar del Ayuntamiento, pero según señalan los ecologistas, "la concejalía de Medio Ambiente se desentendió y quedaron abandonados". Comenzaron a funcionar en 2016 mediante un taller impartido por Ecologistas en Acción con apoyo de la Concejalía de Participación "y siguen cultivados por las personas que participaron en dichos cursos de formación, de manera alegal; gracias a ellos se mantienen sin abandono ni vandalismo ante la desidia de los diferentes equipos municipales".

Estos huertos estaban por lo tanto a la espera de la aprobación de una normativa para definir su uso y gestión, por lo que en base a la experiencia de gestión de huertos de ocio en otras ciudades andaluzas los ecologistas plantearon la propuesta de reglamento que ahora ve la luz. En diciembre de 2015 quedó constituida la Comisión encargada de redactar la Ordenanza reguladora para el uso de dichos huertos, que se concluyó en 2017, "después de múltiples reuniones en la concejalía de Participación Ciudadana. Fue largamente trabajada y consensuada durante todo ese tiempo, participando grupos municipales, técnicos del Ayuntamiento, la Flave y Ecologistas en Acción".

Los ecologistas esperan que la aprobación definitiva de esta Ordenanza "permita una buena organización y se vea la necesidad de desarrollar huertos urbanos en solares municipales por los diferentes barrios".

Y es que a pesar del éxito de esta iniciativa, y de solicitarlo repetidas veces, Ecologistas en Acción no ha conseguido que se amplíen estas parcelas de cultivo a otras zonas de la ciudad. En este sentido, en 2016 Ecologistas en Acción solicitó al Ayuntamiento la relación de terrenos ociosos de titularidad municipal para destinarlos a huertos urbanos, pero "no se nos facilitó la información", insistiendo varias veces, sin conseguirla.

"Ante esta actitud de nula colaboración con la iniciativa ciudadana", Ecologistas en Acción realizó una investigación de terrenos de titularidad municipal, localizando algunos abandonados e idóneos para ese propósito. Ya en noviembre de 2018 solicitaron la cesión de una parcela municipal ubicada en el Camino de Los Enamorados, que les cedieron y donde en mayo de 2019 realizaron una limpieza para acondicionarla y preparar los huertos.

Sin embargo, "no nos dio tiempo a hacer nada más", ya que después de las últimas elecciones municipales, "una de las actuaciones más urgentes y prioritarias que se le pudo ocurrir al nuevo alcalde fue solicitar la devolución de dicha parcela, sin dar más explicaciones ni mostrar preocupación alguna, al no tener en cuenta el trabajo realizado, a día de hoy allí no se ha intervenido en el lugar, un huerto al menos podría haber dado parte de los beneficios antes mencionados".

Ecologistas en Acción espera, con la nueva Ordenanza, "un cambio de actitud del equipo de gobierno para facilitar el desarrollo de una red de huertos en diferentes barriadas. Como administración más cercana a la ciudadanía, el Ayuntamiento debe fomentar todas aquellas acciones que repercutan en beneficio de sus residentes, atendiendo a la ocupación del tiempo libre y la mejora de su calidad de vida", concluyen.