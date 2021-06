El gobierno de El Puerto acusa a la UPLBA de instalar "barricadas interiores" en la Jefatura

El conflicto que se vive en el seno de la Policía Local parece haber subido un peldaño más dentro de la cadena de acontecimientos que se vienen registrando en los últimos meses, según se refleja en una nota enviada por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

El gobierno local denuncia en este sentido que se está produciendo "una escalada en la huelga de policías locales de UPLBA, quienes levantan barricadas en el interior de la Jefatura para impedir que otros trabajen”

Según detallan desde el propio Ayuntamiento, "esta mañana la Jefatura de Policía Local ha amanecido con barricadas interiores que se han llevado a cabo acumulando muebles y otros enseres en los pasillos, así como prendas de uniformidad desechadas que había en un contenedor, para impedir el acceso de los agentes a las dependencias donde deben hacer su trabajo".

"Este sabotaje sólo ha podido realizarse por otros agentes del Cuerpo con acceso a las dependencias, según informa el intendente de la Policía Local, Rafael Muñoz, por lo que se va a proceder a la inmediata apertura de un expediente para averiguar quiénes han sido los autores del vandalismo y proceder a las sanciones que correspondan", añade el comunicado.

El equipo de gobierno acusa a un cierto número de agentes pertenecientes al sindicato UPLBA de estar llevando a cabo una huelga encubierta "con la excusa de una supuesta falta de uniformidad para reclamar subidas salariales de 3.000 euros y reducción de la jornada laboral. De estas faltas injustificadas al puesto de trabajo ya se ha abierto expediente".

También informa el intendente jefe de la Policía Local que "los agentes huelguistas no dejan de coaccionar e intentar intimidar a sus compañeros que no secundan la huelga y de boicotear por distintos medios los servicios policiales en una actitud irresponsable y violenta que es la vía que ha tomado este sindicato para llevar a cabo sus reivindicaciones, como se ha visto también recientemente en Cádiz, donde agentes de este mismo sindicato no dudaron en reventar un Pleno del Ayuntamiento y ocasionar incluso daños a las personas con el lanzamiento de botes de humo".

El intendente añade que "estas actitudes están muy alejadas del comportamiento cívico que en todo momento se espera de unos agentes de la autoridad y están suponiendo un chantaje intolerable a la ciudadanía. Frente a esto sólo cabe la aplicación de la normativa y el respeto a la legalidad hasta que los responsables entren en razón y abandonen la incomprensible senda de desafío a la ciudad que han emprendido".