El Puerto honra, con orgullo, el legado del Rey Sabio

Hoy es un día en el que los portuenses debemos sentirnos especialmente orgullosos de nuestra localidad. Tal día como hoy hace 739 años, el 16 de diciembre de 1281, el monarca castellano Alfonso X concedió la Carta Puebla a la Ciudad del Gran Puerto de Santa María.

Estamos ante el hito fundacional de lo que hoy es El Puerto de Santa María. Merced a este documento, lo que en la etapa islámica era un conjunto de modestas alquerías se convertía en una importante urbe que inspiraría al Rey Sabio en sus célebres Cantigas.

Se trata de un acontecimiento que cambiaría el curso de nuestro devenir histórico. Los privilegios comerciales y las libertades que la Carta Puebla otorgó a sus habitantes facilitaron que nuestro Puerto de Santa María haya brillado con luz propia durante siglos. Pocos municipios de España pueden presumir de una historia tan rica y apasionante como la nuestra.

Pero evocar la fundación de la ciudad no ha de ser sólo tarea de historiadores y eruditos. Poner en valor nuestro pasado debe ser labor de todos.

Si no supiéramos de dónde venimos, no podríamos trazar el nuevo rumbo de nuestra travesía. El Ayuntamiento que me honro en presidir inició en junio de 2019 una singladura que tiene como destino final la recuperación de un esplendor que nunca debió perderse. No se trata, por tanto, de caer en la melancolía. El recuerdo de la Carta Puebla o de nuestro papel en el Descubrimiento de América debe servirnos de motivación para los retos del presente, como integrar al Río Guadalete en la ciudad o rehabilitar el centro histórico, proyectos de este Gobierno Municipal que, poco a poco, comienzan a ser una realidad.

La historia nos demuestra que no hay nada imposible para los portuenses. Sólo es cuestión de que permanezcamos unidos y de que confiemos en nuestro enorme potencial.

Ese es el mensaje que nos ha legado Alfonso X, en su tiempo uno de los monarcas más poderosos de Europa, quien se enamoró de nuestro querido Puerto de Santa María.

Para honrar este legado, desde el Ayuntamiento de El Puerto conmemoraremos cada 16 de diciembre la concesión de la Carta Puebla por todo lo alto y con honores, con la bandera de El Puerto ya oficial y con un pleno solemne en el que demos las gracias a entidades y personas que hacen grande nuestro nombre y nuestro legado, celebrándolo como símbolo de nuestra identidad.

Si bien este difícil año la situación nos ha obligado a postponer este reconocimiento a las Hermanas del Convento de Espíritu Santo, a la Archicofradía de Nuestra Señora de Los Milagros, a Mercedes Valimañana Lechuga 'La Macaria' y a Antonio Rico Segura 'Pedro el de Los Majaras', medallas de oro de El Puerto, y al cantautor Javier Ruibal, como Hijo Predilecto de la Ciudad de El Puerto de Santa María; lo haremos en el 2021 todos juntos para rendirles homenaje.

¡Feliz día a todos los portuenses que con orgullo hoy celebramos la fundación de nuestra ciudad y de nuestro origen!