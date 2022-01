“Es una pena, pero en El Puerto no nos quieren”. Con estas contundentes palabras explicaba esta misma semana el director del coro La Salle-Santa Natalia, Manuel Picado, la ausencia del musical ‘Cuéntame’ -el nuevo espectáculo de la entidad tras su exitoso ‘Érase una vez’- de la programación de invierno del teatro municipal Pedro Muñoz Seca.

Estas palabras las pronunciaba Manuel Picado en una reunión con las familias de los coristas, a las que daba a conocer el programa de actuaciones que tiene por delante la coral en los próximos meses y que incluye destinos como Madrid, Salamanca y Valladolid -con otro de sus proyectos- así como actuaciones en otros teatros del entorno como el Villamarta de Jerez, el de Puerto Real o el de Las Cortes, en San Fernando, e incluso en Sevilla.

El director del coro, en declaraciones a Diario de Cádiz, no oculta su malestar con la Concejalía de Cultura, a la que presentó el proyecto hace ocho meses “y ni siquiera nos han contestado, no nos dan opción”, lamenta, pese a saber con certeza que de programarse este espectáculo el espacio escénico se llenaría, no en vano cuenta con 145 integrantes que ya agotaron dos sesiones completas de la representación, en 2019, del musical ‘Érase una vez’. Y eso sin decir que no son pocas las actividades que programa el teatro, supuestamente más elitistas, que apenas cuentan, en ocasiones, con un puñado de espectadores, como recuerda el propio director del coro.

Los coristas de La Salle están en este nuevo proyecto de musical junto a bailarines de la academia Paso a Dos y un grupo de actores de Jerez. El musical, que recopila grandes éxitos de los años 80, se estrenará en el teatro Villamarta el próximo 9 de julio. Picado sabe que no se trata de un problema presupuestario, ya que el coro está dispuesto incluso a alquilar el teatro para la fecha que se le adjudique. Es más bien un problema de falta de reconocimiento por parte de los técnicos de la Concejalía de Cultura, ya que hasta oídos del propio director del coro han llegado algunas opiniones de estos técnicos que los consideran poco más o menos que un coro para actuaciones de fin de curso.

Este ninguneo por parte municipal duele a los integrantes del coro, máxime cuando cada vez que se les requiere han colaborado de forma altruista para engrandecer las fiestas portuenses, siendo el último ejemplo su actuación en el acto oficial del encendido del alumbrado navideño.

“No pedimos un trato de favor, solo queremos cantar en el teatro de nuestra ciudad. Creemos que no es mucho pedir y que habría que apostar más por los artistas portuenses”, considera el director del coro, cuya agrupación ganó el pasado año el II Premio Internacional del World Virtual Choir Festival.

Mientras tanto, y a pesar de los reveses, ellos siguen ensayando duro para afrontar sus próximos compromisos donde sepan apreciarlos.