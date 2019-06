Gran éxito del musical 'Erase una vez' en el teatro Muñoz Seca.

Pocas veces se ha podido vivir sobre un escenario lo acontecido el pasado fin de semana en las tablas del teatro municipal Pedro Muñoz Seca. Sobre ellas se alzaba el telón, dejando paso a un espectáculo inesperado.

La Coral Juvenil La Salle Santa Natalia, bajo la dirección de Manuel Jesús Picado Sánchez, organizaba el concierto tributo a Disney titulado Érase una vez. Junto con la colaboración de la escuela de danza Paso a dos un total de 132 jóvenes participantes lograron que todo un público retornase a su infancia. 72 coristas, 45 bailarines, cuatro actores y once personas en el equipo de producción consiguieron que durante más de dos horas los espectadores no pudieran apartar la vista del escenario.

Desde el arranque la magia se respiraba en el escenario. En una conjunción perfecta actores, bailarines y coristas se fundieron en un solo ser para regalar al espectador dos horas de recuerdos, fantasía, lágrimas y emociones. Una apuesta arriesgada hoy en día, y que sin embargo rompió los esquemas y llamó la atención del panorama local, provincial y nacional.

Éxito de asistencia. No solo llenaron la sala ambos días de representación, sino que además hubo público que esperó hasta último momento para poder encontrar alguna butaca libre, asiento que no pudieron encontrar debido a la cantidad de público asistente de diferentes partes de la provincia. Más de mil personas pudieron asistir al estreno del concierto-tributo y disfrutar de las voces de la coral, la danza de la escuela y la interpretación de los actores.

El espectáculo fue posible gracias a los mecenas que han creído que este proyecto era posible. Gracias a empresas, negocios y particulares que han apostado por este concierto-tributo a Disney.

"La cultura en El Puerto renace con proyectos como Érase una vez. Espectáculos como este, al alcance de todos y del gusto de los ciudadanos, son los que consiguen mover los corazones, son los que logran levantar al espectador de su sofá y cambiarlo por la butaca. Proyectos así son los que deben ser apoyados por instituciones culturales. Espectáculos así son los que deben fomentarse, cuidarse y valorar debidamente", señalan desde la organización.

Las luces, geniales. La escenografía, maravillosa. Las coreografías, excelentes. Los actores, increíbles. Los bailarines, magníficos. La coral, insuperable. Un show encantador que hizo vibrar de emoción a todos los asistentes, todo ello con una magnífica dirección, una espléndida puesta en escena y una sincronización de música, movimiento y espectáculo geniales, que hacían al espectador introducirse dentro del escenario y formar parte del cuento. Durante más de dos horas el público no pudo dejar de aplaudir, de bailar, de cantar y, sobretodo, no pudo dejar de soñar. Todo este trabajo merece y debe ser conocido.

Sin lugar a dudas un espectáculo recomendado para niños, mayores y todo aquella persona que disfrute con la buena música, la buena danza y el buen teatro. Preparen el corazón: Érase una vez va a robárselo.