El Puerto 100x100 incorpora a su lista electoral a Olga Pérez Puyana

La formación política El Puerto 100x100 ha incorporado a su candidatura electoral a Olga Pérez Puyana, una de las voces y los rostros vinculados a la añorada televisión local ‘Telepuerto’, donde se hizo cargo de numerosas funciones y contenidos, en especial el taurino, una etapa en la que comenzó muy joven y que según confiesa vivió intensamente durante 15 años.

Olga Pérez Puyana es licenciada en Derecho y graduada en Educación Social, donde cuenta con una amplia trayectoria y experiencia, trabajando como educadora en Afanas El Puerto y Bahía, desde 2007 hasta 2021, en áreas de Comunicación y Justicia Juvenil.

Colaboradora en distintos medios de comunicación y aficionada al baile, Olga está considerada una mujer que ha roto barreras en ámbitos eminentemente masculinos, como es el taurino, donde fue presidenta de la Plaza de Toros de El Puerto durante nueve temporadas.

Ahora es ella la que literalmente salta a la arena política, y lo hace de la mano de un partido joven, en el que ha entrado por convicción, ya que desde hace dos años venía siguiendo a su presidente Javier Ramírez, licenciado en Ciencias Políticas y que actualmente cursa el doctorado, con el que mantiene muy buena sintonía, ya que siempre se ha considerado municipalista en su forma de entender la política. “Yo venía siguiendo a Javier desde hace dos años y me parecía que su partido era una alternativa independiente, buena para El Puerto. Javier me lanzó el guante y me gustó su forma de pensar y el grupo humano que forman”.

En cuanto a la candidata del partido, Montse Pecho, confiesa que “me llamó la atención porque viene del ámbito militar, que es un mundo para una mujer muy complicado, y me pareció interesante apoyarles, porque desde el ámbito taurino y social puedo echarles una mano. Conozco mucha gente y creo que puedo ayudarles a la hora de darles a conocer y gestionar determinados temas”.

Olga Pérez Puyana, que nació en la ciudad portuense en 1975, lleva toda su vida trabajando en El Puerto y actualmente es directora del Grupo educativo de justicia juvenil 'Las Redes', que gestiona la Asociación para la Gestión de la Integración Social de menores (GINSO).

Reconoce que “me ilusiona el proyecto de El Puerto 100x100, puede ser el contrapeso necesario para que el punto de mira sea El Puerto y sus necesidades. Yo me siento en deuda y cuando alguien que viene a trabajar y está concienciado te pide que te sumes a un proyecto así no puedes decir que no. Es un proyecto ilusionante, y que tiene una forma de pensar como la mía, que El Puerto es lo primero. Tenemos que luchar por recuperar cosas que se han perdido y mejorar lo que existe. Un proyecto que sienta y que ame El Puerto y que le dé la importancia que tiene el municipio, que valore su patrimonio artístico, cultural y taurino y que se preocupe de todas las zonas de la ciudad, ya que hay cierta desigualdad en determinados ámbitos”.