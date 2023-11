El Puerto celebra Santa Cecilia con un concierto de la Banda Maestro Dueñas en el teatro

La Banda de Música Maestro Dueñas ofrecerá este sábado 18 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, un concierto en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca (Plaza del Polvorista, 4) con motivo de la Festividad de Santa Cecilia, en el que se colgará el cartel de “no hay billetes”.

La banda será la encargada de homenajear a la patrona de la música con un evento que reúne lo mejor y más destacado de grandes compositores para bandas, como Rossano Galante, José Alberto Pina, Óscar Navarro o Jacob de Haan.

Bajo la batuta de Javier Alonso Barba, el público disfrutará en la primera parte de la cita de la interpretación del pasodoble sinfónico Cachoncho, de Óscar Navarro, la obertura sinfónica Ross Roy, de Jacob de Haan y la Leyenda de Maracaibo, de Óscar de Pina. En la segunda, la banda tocará dos composiciones del compositor neoyorkino Rossano Galante, Cry of the last unicorn y Rise of the last unicorn. Galante es el responsable de la orquestación de más de cincuenta películas, entre ellas, algunos grandes éxitos hollywoodienses de las dos últimas décadas.

En la página www.tickentradas.com los espectadores pueden ver la disponibilidad de entradas para los diferentes espectáculos programados en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca y adquirir sus localidades.