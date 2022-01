Promoción interna para 21 plazas de administrativos municipales

El Ayuntamiento portuense ha aprobado la convocatoria de promoción interna de 21 plazas de administrativos.

La edil de Personal, Marina Peris, señala que esta actuación, aprobada dentro del Plan de Empleo y del Plan para la Ordenación de los Recursos Humanos municipales, tiene como finalidad conseguir una planificación que permita la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en la utilización de los recursos tanto económicos como humanos disponibles, mediante una mejora de la distribución, formación y promoción profesional de los empleados públicos, en el marco de las directrices marcadas por el Estatuto Básico del Empleo Público.

La medida incluye no sólo la creación de 21 plazas para ser cubiertas por promoción interna, sino también la amortización de las plazas de origen, con el objetivo de no incrementar el gasto público ni los efectivos de personal. Peris insiste en que no se trata por tanto de incorporación de nuevo personal, ni de incremento de plazas en plantilla, sino de una reclasificación de las existentes, una reordenación del personal para adecuarlo a las funciones que efectivamente desempeñan. El proceso se realizará a través de concurso oposición para cubrir las 21 plazas de administrativos creadas en la vigente Relación de Puestos de Trabajo por acuerdos adoptados por el Pleno celebradas el 30 de diciembre de 2016, 16 de enero de 2019 y 18 de febrero de 2020. Las plazas pertenecen a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa y están dotadas con el suelo correspondiente al subgrupo C1.

Los aspirantes para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas deberán ser funcionarios de carrera del Ayuntamiento de El Puerto, perteneciente a la Subescala Auxiliar de Administración General, haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años como funcionario de carrera en esta subescala, estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente y haber superado el curso de Administrativo promovido por la Administración Pública con un mínimo de 500 horas.

Dicha convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y el plazo de solicitudes será de 20 días hábiles una vez se publique en el BOP. También se publicará en el Tablón de Edictos Electrónicos del Ayuntamiento.