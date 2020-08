Pozos Dulces y el Cangrejo Rojo, la buena y la mala comunicación

Estos días hemos visto como nuestro alcalde, ansioso por aparentar vender gestión, se acercó al inicio de las obras del futuro complejo turístico en el Cangrejo Rojo, el antiguo 'Club Med', un proyecto que preocupa medioambientalmente pero que trae en teoría todos sus parabienes, ya que la parte que se toca ya estaba destrozada, un proyecto que salvó esas dudas medioambientales o el dejar nuestra industria al amparo del turismo, por lo demás tiene bastante vistos buenos. Curiosidad aparte el salir a vender un complejo turístico y que en la foto no aparezca el concejal de Turismo.

Entonces a que viene este título, “…la buena y la mala comunicación”, muy sencillo, me refiero a la torpeza del anterior gobierno a la hora de comunicar y vender el proyecto, del complejo de inferioridad o a veces exceso de humildad, por parte de la izquierda al no sacar rédito de su propio trabajo. La aprobación del PERI, sacarlo del cajón, quitarle el polvo, tramitación y aprobación inicial, vino de la mano de Antonio Fernandez de IU, su trabajo consistió en, dentro de las posibilidades que la ley ampara, forzar al máximo la protección medioambiental y fomentar el uso hotelero en detrimento de las viviendas residenciales, ese es verdadero trabajo de gestión que se hace desde un Ayuntamiento, trabajo administrativo con un toque ideológico dentro de sus posibilidades. ¿Que trabajo ha realizado Germán? ¿De comercial como con Naturgy? Pues no lo sé, lo tendrá que explicar él o no, porque él, gracias a su trabajo de comunicación, sabe que van asociar este proyecto con él sin mayor necesidad al respecto.

Por la misma razón, por la mezcla de torpeza y comunicación, una gran parte de la ciudad relaciona el fatídico proyecto del parking de Pozos Dulces con De la Encina, cuando el proyecto del parking, del boquete que tenemos en la entrada de la ciudad es del gobierno del PP, precisamente con Germán Beardo como Coordinador del Área de Presidencia y miembro del Consejo de Administración de Impulsa, la empresa municipal encargada del parking. Y ahora nos hacen creer que Beardo viene a salvarnos del parking, cuando su única estrategia es dar la razón al gobierno socialista, asumir que el proyecto era inviable, regalar el subsuelo, asumir su privatización total, lo que significa perder la participación municipal, valorada en más de 2 millones de euros, pese a que Germán vendió que no costaría nada a los portuenses.

El PP nos vendió durante el 2014 una subvención europea y lo que nos trajo fue un préstamo participado con intereses abusivos y estudios de viabilidad falsificados, y así, debido a la falta de buena comunicación y cierto complejo, ya que se vieron obligados a comenzar las obras, los autores de este nefasto proyecto, el PP, ha conseguido engañar y hacer creer a gran parte de la sociedad que un proyecto nefasto no parezca suyo y que proyectos como el nuevo complejo turístico en el Cangrejo Rojo donde el gran trabajo administrativo fue realizado por el anterior gobierno PSOE-IU, sí lo sea.

Entonces, ¿Beardo y su equipo no ha realizado gestión alguna en el proyecto del Club Med? Sí, en octubre de 2019 elevaron a pleno la aprobación inicial de una modificación puntual del PGOU, que posibilita la mejora de los accesos al desarrollo hotelero. Si lo comparamos con lo que hizo el gobierno anterior, la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior (PERI), del Plan Definitivo de Reparcelación y la del Proyecto de Urbanización. La balanza de gestión REAL sobre este proyecto cae claramente hacía De la Encina y sus socios de IU, pero gracias al mal trabajo de comunicación del anterior gobierno, unido al oportunismo y “buen” trabajo de comunicación de Beardo, este te hará creer lo que le convenga.