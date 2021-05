El sindicato UPLBA de la Policía Local de El Puerto reclama una solución a los problemas que atraviesa el Cuerpo

La sección sindical de la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía (UPLBA) se ha dirigido a la plataforma Soluciones para El Puerto (de la que forma parte), y en general a toda la ciudadanía, para dar a conocer el problema que atraviesa la plantilla, que, reconocen, "vienen sufriendo los distintos colectivos de la ciudad, que están pagando las consecuencias de una mala gestión municipal". En una extensa nota de prensa, el sindicato mayoritario de la Policía Local ha aprovechado también para recordar las carencias que viene sufriendo la plantilla, y "la situación de impotencia por falta de respuesta política", subrayando que todas las reivindicaciones del sindicato "van encaminadas a solventar problemas que repercuten directamente en el ciudadano".

La sección sindical se reconoce "en la picota mediática por muchas y diversas cuestiones que la ciudadanía en unos casos ha intentado entender y en otras ha cuestionado con cierta severidad". Este hecho, no obstante, "no nos hace desistir en la defensa de nuestro colectivo policial, donde la mayoría estamos dispuestos a defender nuestra profesionalidad ante todo aquel que intente deteriorarla".

De esta forma, la sección sindical asume "todas las críticas y achaques que la ciudadanía ha manifestado en diferentes situaciones sobre nuestro colectivo", y admite que en algunos casos "hemos podido ser culpables, otras han sido fruto de una falta de información que no hemos sabido trasladar y el resto originadas simplemente por pertenecer a un grupo de trabajadores al que le toca la parte ingrata del servicio público, el desagradable trabajo de fiscalizar, denunciar y hacer cumplir las normas y leyes".

Sentadas estas cuestiones, la UPLBA ha querido manifestar su "hartazgo ante una situación que acarreamos desde hace muchos años y que repercute directamente en la falta de un buen servicio público al ciudadano".

En primer lugar, aluden al problema de los uniformes, que ha originado "la falta total de efectivos en la calle y la desatención sistemática de los requerimientos que llegan a la sala del 092, donde todos los ciudadanos que requieren de nuestra ayuda o atención, reciben la inasumible contestación de: "Lo sentimos pero no hay efectivos, nuestro jefe no nos permite salir por no tener los pantalones de uniforme”". El sindicato ha aclarado que pese a ello, los agentes están cumpliendo la totalidad de la jornada laboral en las dependencias de Jefatura "sin poder acudir a solventar los problemas de los ciudadanos, pese a pedir reiteradamente tanto al Jefe como al propio Alcalde que nos deje patrullar con pantalones de calle hasta que no lleguen los suministros".

"Para todo aquel que piense que unos pantalones de uniforme no es tan grave como para estar un mes sin policías locales", añaden, "les hemos de dar la razón, ese problema aislado nunca nos hubiera llevado a tomar la determinación de devolver los pantalones que teníamos prestados por compañeros de otros municipios y presentarnos a tomar el servicio en pantalones de calle por ser lo único que tenemos en estos momentos".

La UPLBA señala que como el resto de la plataforma 'Soluciones para El Puerto', "nos encontramos en una situación de impotencia ante la falta de respuesta política, todas nuestras reivindicaciones van encaminadas en solventar problemas que repercuten de forma directa en el ciudadano, intentando dar con ello un mejor servicio". Se trata de reivindicaciones reclamadas "hasta la saciedad" y ya conocidas: que se cubran las plazas vacantes que hacen que la plantilla tenga 35 agentes menos que hace 5 años; que se dote a la policía de buenas transmisiones; solventar los problemas "de unas dependencias que se caen a pedazos, con cuartos de baños cerrados por falta de repuestos para arreglarlos, goteras en los techos, mobiliario roto o en pésimas condiciones"; o falta de material y vestuario "para que no tengamos que esperar más de cuatro años en recibir unos tristes pantalones"; ausencia de mascarillas FFP2, "para realizar nuestro trabajo con seguridad frente al Covid"; o la limpieza de los vehículos, que se usan de manera continuada 24 horas del día.

No obstante, como principal elemento para poder afrontar estas deficiencias, la sección sindical reclama "que se solucione el problema de la Jefatura del cuerpo, que en la actualidad mantiene totalmente desmotivada a la plantilla, por su falta total de gestión y por sus numerosas salidas de tono en la prensa, con actuaciones personales poco dignas para un Jefe de Policía, contribuyendo con todo ello a destruir la imagen de la Policía Local de esta ciudad".

"La figura tiránica y dictatorial de un Jefe chapado a la antigua que lejos de buscar soluciones y trasladar la realidad de los problemas a los políticos, decide dar cobertura a la falta de gestión política desde su cargo de Jefe de servicio, aferrándose a los tiempos en que el "ordeno y mando”, era suficiente para doblegar a un colectivo de trabajadores. Trabajadores que lo único que pretenden es tener las máximas herramientas para realizar y ofrecer un servicio o de calidad y para ello va a luchar con uñas y dientes para intentar acabar con el cortijo en el que se ha convertido la Jefatura de Policía Local".

La UPLBA se dirige también "a aquellos que hayan escuchado que pedimos dinero. Les hemos de decir que lo único que pedimos es que se valore el trabajo extra que debe soportar la plantilla para suplir la falta de efectivos, la penosidad a la hora de conciliar nuestra vida familiar y laboral, cuando se requiere cubrir con nuestros días de descanso la merma de efectivos y los innumerables servicios extraordinarios y de refuerzo que pretende nuestro Alcalde para la ciudad, donde cada vez más se observa que el ocio sin seguridad es uno de sus máximos objetivos para hacer que El Puerto este a la cabeza, ¿a la cabeza de qué?", se preguntan.

Para responder, en tono crítico: "Del descontrol, de la falta de seguridad, de la falta de control legal de todo el que se quiera apuntar a abrir negocios sin ningún tipo de inspección, de carencia total de control sobre la pandemia, donde cualquiera puede ir sin mascarilla por la calle y congregarse en botellones por toda la ciudad sin ningún tipo de vigilancia y control municipal, falta de inspección y control del tráfico, todo originado por la falta total de policías en las calles".

La sección sindical aclara en este sentido, "para conocimiento de todos, que a día de hoy y después de casi treinta días sin policías en las calles, el Alcalde no ha movido un dedo para intentar solucionar la situación, se ha limitado a ver cuál es la manera legal de denunciar a los trabajadores, creyendo nuevamente que la mano dura le traerá mejores beneficios políticos que el dialogo y la negociación, dejando que su concejala de seguridad y los Jefes de la Policía destruyan cualquier punto de encuentro que ayude a solventar nuestros problemas, los suyos, en definitiva los de toda la ciudad".

Por todo lo expuesto, la UPLBA pide "disculpas por las posibles repercusiones negativas que tengan que soportar los ciudadanos de El Puerto".

Y concluye instando a quien quiera conocer con más detalle el punto de vista, argumentos y justificaciones del sindicato sobre lo que está ocurriendo en el seno de la Policía Local de El Puerto de Santa María, para que "no dude en ponerse en contacto con nosotros, les intentaremos solventar cualquier duda o pregunta que quieran trasladamos, además de enseñarle a todo el que lo desee las dependencias, para que vean la realidad de primera mano".