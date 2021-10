La Policía Local pone en marcha un dispositivo especial de Halloween

Con motivo de la celebración de Halloween se ha organizado un dispositivo especial para la tarde y noche del domingo 31 de octubre para reforzar la seguridad ante la posible concentración de personas y para evitar que se produzcan actos vandálicos, como suele ser habitual en esta madrugada.

Tal y como explica la concejala de Seguridad, Marina Peris, "se prestará especial atención y vigilancia a la zona de El Tomillar, Urbaluz, Valle Alto, Valdelagrana, zona centro y Costa Oeste, con el fin de garantizar la seguridad en la ciudad, gracias a la coordinación de todos los cuerpos de seguridad que estarán distribuidos por las distintas zonas de la ciudad".

Desde el Ayuntamiento se apela "a la conciencia cívica de todos los ciudadanos para que no se produzcan incidentes no deseados, haciendo hincapié en que la fiesta no puede ser una excusa para destrozar el mobiliario urbano ni atentar contra el patrimonio privado con huevos o petardos, por citar algunos de los elementos más comunes".

Marina Peris añade que "por experiencias de años anteriores a la pandemia y sabiendo que es la primera celebración sin aforos ni restricciones son muchas las ganas de disfrutar de esta fiesta, pero no puede ser óbice para cometer infracciones, actos vandálicos o atentar contra la seguridad del resto de portuenses o la convivencia".

La Concejalía de Policía Local y Protección Civil ha elaborado un dispositivo especial de seguridad con motivo de la Fiesta de Halloween. Las actuaciones fueron acordadas en la última Mesa Técnica de Seguridad, que contó con la participación tanto de la Policía Local como de la Nacional. El dispositivo de seguridad estará activado durante toda la jornada y noche del domingo 31 de octubre.

Todos los servicios intentarán mantener el orden para que la fiesta se desarrolle dentro de la más completa normalidad. Igualmente cabe destacar que todos los edificios municipales que se han abierto dentro de la programación de actividades de Halloween 2021 permanecen vigilados y escoltados por seguridad privada, para el mantenimiento del orden.

Además de ello, se realizarán tareas preventivas en toda la ciudad tales como controles a vehículos y viandantes o inspección a locales que pudieran vender material de pirotecnia, entre otras actuaciones que eviten cualquier peligro potencial para la ciudad.